Công an Khánh Hòa đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Thượng tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Công an tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch tổng thể để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026) diễn ra tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chia sẻ về kế hoạch đảm bảo an toàn tại Tiền Phong Marathon 2026, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân cho biết: Công an tỉnh Khánh Hòa đã phân công các đơn vị nghiệp vụ cùng công an các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Ban tổ chức, các vận động viên trong và ngoài nước tham gia thi đấu cũng như người dân và du khách theo dõi sự kiện.

Thượng tá Nguyễn Hồng Quân báo cáo tại cuộc họp của UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác tổ chức Tiền Phong Marathon 2026.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng phương án phân công lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang bố trí cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở điều tiết giao thông tại các nút giao trên các cung đường chạy, đóng - mở linh hoạt các chốt để vừa đảm bảo an toàn cho vận động viên, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông của người dân. Đồng thời, các tổ cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên tuần tra nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông tại các cự ly thi đấu.

“Công an tỉnh cũng thường xuyên phối hợp với Ban tổ chức và chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn các cung đường chạy tối ưu, đảm bảo an toàn và phù hợp với quy mô giải. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng trao đổi với Ban tổ chức để hướng dẫn lực lượng tình nguyện viên nắm rõ nhiệm vụ, kịp thời báo cáo khi phát sinh các tình huống phức tạp và phối hợp hiệu quả với lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự”, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân cho hay.

Cung đường chạy tuyệt đẹp ven biển Nha Trang của giải Tiền Phong Marathon 2026.

Nói về những phương án dự phòng để ứng phó với các tình huống khẩn cấp, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân cho biết: Ngoài lực lượng bố trí trực tiếp tại các cung đường của giải chạy, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thông báo công an các xã, phường bố trí lực lượng ứng trực sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh. Để đảm bảo an toàn cho giải đấu, lực lượng chức năng sẽ tạm thời đóng toàn bộ tuyến đường Trần Phú (đoạn từ Quảng trường 2/4 đến cảng Vinpearl), dự kiến từ 4 - 7h sáng 29/3. Công an tỉnh cũng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông vào tuyến đường này trong thời gian trên.

“Các vận động viên tham gia giải cần tuyệt đối tuân thủ quy tắc an toàn giao thông và các quy định của Ban tổ chức trong quá trình thi đấu. Công an tỉnh mong muốn vận động viên và người dân cùng chung tay phối hợp để công tác đảm bảo an ninh trật tự cho giải chạy diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp”, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.