Vì sao cự ly 21km xuất phát trước 42km tại Tiền Phong Marathon 2026?

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc cự ly half marathon (21km) xuất phát trước marathon (42km) tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 khiến cộng đồng runner bàn luận sôi nổi. Theo Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cách sắp xếp này là phương án được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo yêu cầu chuyên môn, an toàn và chất lượng thi đấu trên cung đường ven biển Nha Trang.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2026 vừa công bố lịch xuất phát chính thức cho các cự ly thi đấu diễn ra sáng 29/3 tại Nha Trang (Khánh Hòa). Theo đó, các vận động viên sẽ bắt đầu tranh tài từ rất sớm với cự ly 21km khởi tranh lúc 3h15, trong khi nội dung marathon 42km xuất phát lúc 4h15.

Sau hai nội dung đường dài, cự ly 10km sẽ lần lượt khởi tranh với nhóm tuyển xuất phát lúc 5h30, tiếp theo là 10km nam trẻ lúc 5h35 và 10km phong trào lúc 5h40. Các nội dung 5km diễn ra muộn hơn, bắt đầu từ 7h20 với 5km nữ tuyển, 5km nữ trẻ lúc 7h25 và 5km phong trào xuất phát lúc 7h30.

Ngay sau khi lịch xuất phát được công bố, bài đăng trên mạng xã hội của giải thu hút hàng trăm lượt bình luận. Chỉ trong vài giờ đầu đã có hơn 300 ý kiến trao đổi, trong đó nhiều runner thắc mắc vì sao cự ly 21km lại xuất phát trước cự ly marathon 42km, điều không phải lúc nào cũng thấy ở các giải chạy khác.

Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam), kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cho biết quyết định được đưa ra dựa trên những tính toán kỹ lưỡng về chuyên môn và điều kiện thực tế của đường chạy tại Nha Trang.

Theo ông Hùng, Tiền Phong Marathon 2026 ghi nhận số lượng đăng ký kỷ lục với hơn 12.000 vận động viên. Riêng hai cự ly dài nhất - 21km và 42km - đã chiếm khoảng 7.000 người, tức hơn một nửa tổng số vận động viên tham gia. Nếu hai nội dung này xuất phát gần nhau hoặc cùng thời điểm, mật độ vận động viên trên cung đường sẽ rất lớn.

“Đặc thù cung đường tại Nha Trang là chạy dọc ven biển với quãng đường khoảng 10km đi và 10km quay đầu. Ban tổ chức chỉ có thể sử dụng một phần làn đường cho thi đấu, sau đó chia thành hai chiều chạy. Với số lượng vận động viên đông như vậy, nếu VĐV cự ly 21km và 42km cùng xuất hiện trên đường sẽ dễ dẫn đến tình trạng quá tải, ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến chuyên môn thi đấu", ông Hùng phân tích.

Theo phương án được ban tổ chức lựa chọn, việc cho cự ly 21km xuất phát sớm hơn khoảng một giờ giúp nhóm vận động viên này kịp giãn cách trên đường chạy trước khi các vận động viên marathon nhập cuộc. Khi cự ly 42km bắt đầu thi đấu, phần lớn vận động viên 21km đã ở giai đoạn sau của cuộc đua hoặc chuẩn bị về đích, nhờ đó giảm đáng kể khả năng xung đột trên đường đua.

“Cách bố trí này giúp hai cự ly dài không dồn vào cùng một thời điểm trên đường chạy, từ đó đảm bảo vận động viên có đủ không gian thi đấu và giữ được nhịp độ chuyên môn", ông Hùng cho biết.

Một yếu tố khác cũng được ban tổ chức cân nhắc là việc tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV nội dung marathon tranh huy chương Đại hội Thể thao Toàn Quốc 2026 hướng tới thành tích cao.

Tiền Phong Marathon 2026 đánh dấu lần thứ 67 giải marathon lâu đời nhất Việt Nam được tổ chức. Với cung đường ven biển đặc trưng của Nha Trang cùng số lượng vận động viên kỷ lục, ban tổ chức cho biết mọi phương án điều hành đều được tính toán nhằm cân bằng giữa trải nghiệm của người tham gia và yêu cầu chuyên môn của giải Vô địch Quốc gia.

“Trong một giải chạy có hàng chục nghìn người tham gia, sẽ luôn có nhiều góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, mọi quyết định về chuyên môn đều hướng tới mục tiêu chung là đảm bảo an toàn, công bằng và chất lượng thi đấu cho tất cả vận động viên", ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

#Tiền Phong Marathon #Marathon #Giải Vô địch Quốc gia Marathon #Vô địch Marathon Quốc gia #Báo Tiền Phong #Khánh Hoà #Nha Trang #Ninh Thuận #Runner #Đón ánh bình minh

