Ông Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia

TPO - Nguyễn Xuân Son và Đoàn Văn Hậu là 2 trong số các gương mặt đáng chú ý dự kiến sẽ được HLV Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31/3 tới.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Lebanon trên sân Hàng Đẫy vào ngày 26/3. Đây là dịp để HLV Kim Sang-sik đánh giá lại lực lượng, phong độ các cầu thủ nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu Malaysia.

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, dự kiến trong tuần này danh sách đội tuyển Việt Nam sẽ được công bố. Theo đó, HLV Kim Sang-sik và BHL đội tuyển Việt Nam đã lên kế hoạch lực lượng từ sớm thông qua theo dõi các trận đấu tại V.League cũng như giải các CLB Đông Nam Á.

Đáng chú ý trong danh sách tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sẽ gọi lại hậu vệ Đoàn Văn Hậu, trung vệ Đình Trọng (Công an Hà Nội) và cả tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (Thép Xanh Nam Định). Đây đều là những gương mặt từng đóng vai trụ cột ở các ĐTQG trước khi bị chấn thương.

Sự góp mặt của các cầu thủ trên sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có sự bổ sung tốt cả ở hàng phòng ngự và tấn công. Danh sách tập trung dự kiến khoảng hơn 30 cầu thủ. Sự vắng mặt đáng tiếc là trường hợp tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, do đang chịu án phạt cấm thi đấu. Ngoài tiền đạo gốc Nghệ, HLV Kim Sang-sik sẽ trao cơ hội cho một số gương mặt trẻ ở đội tuyển U23 Việt Nam góp mặt.

Quân số còn lại của đội tuyển Việt Nam sẽ có hầu hết các gương mặt đang có phong độ cao như Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh hay Cao Pendant Quang Vinh (Công an Hà Nội), Bùi Tiến Dũng, Đức Chiến (Thể Công Viettel)...

"Danh sách chính thức có thể điều chỉnh phút cuối do một số cầu thủ vẫn phải thi đấu cúp Quốc gia và đấu bù vòng 10 V.League, sẽ tập trung muộn. Tuy nhiên về cơ bản, HLV Kim Sang-sik và BHL đội tuyển Việt Nam đã lên kế hoạch và bộ khung cơ bản của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta không chỉ chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup mà còn hướng tới ASEAN Cup 2026"-tin từ VFF cho biết.

Tại bảng F Vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia hiện đang dẫn đầu với 15 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên thứ tự bảng F có thể thay đổi nếu AFC ra phán quyết bất lợi cho Malaysia do bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch. Trong trường hợp bị trừ 6 điểm ở 2 trận đấu với Việt Nam và Nepal, đội tuyển Malaysia sẽ chỉ còn 6 điểm, mở ra cơ hội lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé đi tiếp.