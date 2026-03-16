Khi những cây vợt Pickleball mang linh hồn Việt

Không chỉ dừng lại ở một môn thể thao thời thượng, tại Việt Nam, Pickleball còn là mảnh đất mới để văn hóa truyền thống thăng hoa. Preus Pickleball đã tiên phong “thổi hồn” dân tộc vào những cây vợt sợi carbon, nơi công nghệ hiện đại và bản sắc Việt cùng cộng hưởng.

Trong dòng chảy hối hả của kỷ nguyên số, khi các giá trị hiện đại dần chiếm lĩnh không gian sống, văn hoá truyền thống đứng trước bài toán: Làm thế nào để tiếp tục hiện diện một cách tự nhiên trong đời sống đương đại, thay vì chỉ tồn tại trong bảo tàng hay những khuôn mẫu quen thuộc? Di sản văn hóa sẽ mãi nằm lại trong lớp kính trưng bày hay sẽ tự chuyển mình để "thở" cùng nhịp đập thời đại? Câu trả lời đang dần hiện rõ trên sân đấu của một trong những môn thể thao "hot" nhất hiện nay: Pickleball. Tại Việt Nam, sức hút mạnh mẽ của bộ môn này không chỉ dừng lại ở tinh thần thể thao thuần túy mà còn trở thành mảnh đất mới để di sản thăng hoa. Đón đầu xu hướng đó, Preus Pickleball đang viết nên một chương mới cho câu chuyện văn hóa khi biến những cây vợt sợi carbon khô khan thành những "đại sứ văn hóa" đầy kiêu hãnh trên tay người chơi.

Preus Pickleball: Chất Việt - Sức mạnh - Kiểm soát

Hành trình này được đội ngũ Preus ví như một cuộc "dịch ngôn ngữ" kỳ công. Từ những họa tiết trống đồng Đông Sơn uy nghiêm, hình ảnh chim Lạc bay bổng, rồng Việt uốn lượn đến những đường nét thổ cẩm đặc trưng của các dân tộc thiểu số, tất cả được tái cấu trúc để xuất hiện trên bề mặt vợt. Không dừng lại ở đó, những biểu tượng thiêng liêng như hoa sen, áo dài hay bản đồ khẳng định chủ quyền dân tộc cũng được cài cắm tinh tế.

Bên cạnh các thiết kế mang tính biểu trưng văn hoá, Preus Pickleball còn phát triển dòng vợt cá nhân hoá theo người dùng và doanh nghiệp. Người chơi có thể in tên, chữ ký, hình ảnh cá nhân hoặc logo riêng trên mặt vợt, biến mỗi sản phẩm thành một “bản tuyên ngôn” của riêng mình. Tiêu biểu như diễn viên Trung Ruồi in hình chân dung đặc trưng của mình lên vợt, cho thấy Pickleball không chỉ là thể thao mà còn là không gian thể hiện cá tính và bản sắc riêng.

Để làm được điều này, các nhà thiết kế tại Preus phải đối mặt với thử thách lớn về mặt thẩm mỹ: Làm sao để hoa văn truyền thống không bị khiên cưỡng khi đặt cạnh vật liệu công nghệ cao? Câu trả lời nằm ở sự tinh giản. Các họa tiết được chắt lọc phần "hồn", loại bỏ sự rườm rà để phù hợp với tinh thần tối giản, năng động và tốc độ của bộ môn thể thao này.

Về mặt kỹ thuật, việc in ấn trên sợi carbon - loại vật liệu có cấu trúc đặc biệt và chịu lực cực cao là một bài toán khó. Preus đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại và công nghệ in ấn tiên tiến để đảm bảo rằng hoa văn, hình ảnh cá nhân hay logo doanh nghiệp không chỉ sắc nét mà còn bền bỉ dưới cường độ va đập lớn của các trận thi đấu. Quan trọng hơn, lớp mực in và họa tiết được xử lý sao cho không làm thay đổi trọng lượng, độ bám hay cảm giác bóng của vận động viên. Đây chính là điểm giao thoa hoàn hảo giữa mỹ thuật và công năng, nơi bản sắc dân tộc và công nghệ hiện đại cùng cộng hưởng.

Khát vọng "sống" cùng di sản và tầm nhìn vươn ra biển lớn

Theo CEO & Founder Preus Pickleball Việt Nam - anh Lưu Trung Đức, văn hóa không chỉ là những giá trị tĩnh lặng để chiêm bái mà còn là một “thực thể sống” hiện diện tự nhiên trong đời sống hàng ngày. Thay vì để di sản nằm lại trong các bảo tàng, anh chọn cách đưa lên tay người chơi, để mỗi cú đánh trên sân đều mang theo hơi thở của lịch sử và niềm tự hào dân tộc.

“Mục tiêu của thương hiệu không dừng lại ở việc tạo ra những sản phẩm thể thao chất lượng, mà còn là đưa văn hoá Việt ra khỏi không gian trưng bày tĩnh lặng, để di sản “sống” và “vận động” cùng cộng đồng mỗi ngày, đặc biệt là trong các môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ như Pickleball. Mỗi thiết kế của Preus được xem như một câu chuyện nhỏ, phản ánh tinh thần Việt Nam theo cách nhẹ nhàng, hiện đại và dễ tiếp cận.”, anh Lưu Trung Đức chia sẻ.

Khát vọng của người đứng đầu Preus không dừng lại ở việc kinh doanh thiết bị, dụng cụ thể thao chuyên nghiệp. Đó là hành trình đưa hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo vươn xa trên bản đồ Pickleball toàn cầu. Anh hy vọng trong tương lai, khi bạn bè quốc tế cầm trên tay cây vợt từ Preus, họ sẽ nhận diện Việt Nam không chỉ qua tà áo dài hay những danh lam thắng cảnh mà còn qua những sản phẩm thể thao đẳng cấp, được may đo riêng cho từng cá nhân, mang đậm tư duy thẩm mỹ và tâm hồn của con người Việt Nam.

Mẫu vợt Pickleball Preus được in hình chân dung đặc trưng của Nghệ sĩ Trung Ruồi lên vợt

Có thể nói, hành trình của Preus Pickleball đã mở ra một hướng đi đầy cảm hứng trong việc bảo tồn văn hóa giữa đời sống đương đại. Bằng cách kết nối quá khứ và hiện tại qua lăng kính thể thao, Preus đang cho thấy văn hóa Việt không hề cũ kỹ; nó đang chuyển động mạnh mẽ trong từng cú smash, từng nhịp bóng trên sân đấu Pickleball hiện đại.