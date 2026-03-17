Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Mắc kẹt giữa xung đột Trung Đông, đội tuyển Iraq tìm ra cách lách cánh cửa hẹp dự play-off World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Iraq đang hoàn tất các kế hoạch để có mặt tại Mexico và tham dự loạt trận play-off Liên lục địa vào cuối tháng 3 này. Hàng loạt nỗ lực của FIFA, AFC và LĐBĐ Iraq dường như đang mang lại thành quả.

Iraq là đại diện của AFC dự loạt play-off Liên lục địa tại Mexico. Trước khi FIFA có quyết định cuối cùng về quốc gia thay thế Iran dự World Cup 2026 thì Iraq, ứng viên nặng ký cho suất vào thẳng VCK thay Iran, vẫn phải chuẩn bị cho loạt trận play-off.

Nhưng thế khó cho Iraq là họ mắc kẹt giữa xung đột Mỹ-Iran. Trong bối cảnh hiện tại, họ từng bày tỏ nỗi lo với FIFA, nhấn mạnh rằng các tuyển thủ Iraq không thể di chuyển do không phận các quốc gia Trung Đông bị phong tỏa. Các cầu thủ trong nước thì không thể ra khỏi đất nước còn cầu thủ châu Âu không thể quay về hội quân.

HLV Graham Arnold, người đang bị mắc kẹt ở UAE, không hề giấu giếm khó khăn trong bối cảnh hỗn loạn. "Thật mệt mỏi... Tôi đã trải qua nhiều đêm mất ngủ để đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng cách”, ông nói.

Rất may mắn là các bên vừa tìm được phương án giải quyết. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iraq, Adnan Darjal, tiết lộ kế hoạch di chuyển đến Mexico của đội. Kế hoạch này khá “cồng kềnh” nhưng gần như là phương án khả dĩ nhất cho tuyển Iraq ở thời điểm hiện tại.

Các thành viên tuyển Iraq sẽ hội quân từ thứ 6 tuần này

"Đội tuyển sẽ khởi hành đến Mexico vào cuối tuần trên một máy bay riêng. Chúng tôi đã liên hệ với một số CLB của các tuyển thủ để tạo điều kiện cho họ gia nhập đội tuyển quốc gia”, ông nói.

Ông Darjal cũng giải thích rằng tất cả các thủ tục xin visa vừa được hoàn tất. Thành công này có được nhờ sự hợp tác của FIFA và AFC, trong khi chính phủ Mexico sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết.

Kế hoạch di chuyển của tuyển Iraq không được hé lộ, nhưng theo The Athletic, toàn đội sẽ hội quân tại Amman, thủ đô của Jordan. Họ di chuyển bằng đường bộ qua nước láng giềng rồi bay chuyên cơ sang Mexico. Các tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài thì sẽ di chuyển bằng máy bay thương mại. Ước tính 60% thành viên tuyển Iraq sẽ phải đi đường bộ gần 1.000 km từ Baghdad sang Amman, trong khi 40% còn lại di chuyển dễ dàng hơn vì họ đang sinh sống ở nước ngoài.

Theo kế hoạch, Iraq sẽ tổ chức trại huấn luyện khoảng 11 ngày tại Mexico. Họ sẽ đấu giao hữu trước khi đá trận play-off với đội thắng ở cặp Bolivia/Suriname. Cái tên thắng trong màn so tài ngày 31/3 này sẽ dự VCK World Cup 2026.

Xem thêm

