Chelsea nhận án phạt gần 400 tỷ đồng do vi phạm quy định của Premier League

TPO - Ban tổ chức Premier League ra án phạt đối với CLB Chelsea vì những vi phạm dưới thời của cựu chủ tịch Roman Abramovich. Chelsea sẽ bị cấm chuyển nhượng một năm, nhưng án phạt này được hoãn thi hành trong hai năm.

Chelsea bị phạt tổng cộng 10,75 triệu bảng Anh liên quan đến các khoản thanh toán bí mật cho các đại lý trị giá 47,5 triệu bảng Anh từ năm 2011 đến năm 2018, khi Roman Abramovich là chủ sở hữu, và các vi phạm quy định về đăng ký cầu thủ trẻ. Mức phạt này cũng phá vỡ kỷ lục trước đó của West Ham, đội từng bị phạt 5,5 triệu bảng vào năm 2007 vì vi phạm quy định trong thương vụ chiêu mộ Carlos Tevez và Javier Mascherano.

Cuộc điều tra đã xác định rằng các khoản thanh toán này được thực hiện với sự hiểu biết và chấp thuận của các cựu nhân viên cấp cao và giám đốc, theo thỏa thuận xử phạt. Các giao dịch bất thường được phát hiện trong quá trình thẩm định khi các chủ sở hữu người Mỹ mới mua lại câu lạc bộ vào năm 2022. Họ đã tự giác báo cáo những sai phạm cho Premier League, FA và UEFA. Chelsea cũng bị cấm chuyển nhượng cầu thủ trẻ từ học viện trong 9 tháng, có hiệu lực ngay lập tức, liên quan đến các hành vi vi phạm từ năm 2019 đến năm 2022.

Giải Ngoại hạng Anh cho biết việc Chelsea chủ động tự báo cáo và "hợp tác đặc biệt" trong suốt quá trình điều tra là những yếu tố giảm nhẹ đáng kể khi xem xét các biện pháp trừng phạt tiềm năng. Chelsea chấp nhận hoàn toàn các điều khoản của thỏa thuận và hoan nghênh sự ghi nhận của ban tổ chức Premier League về sự giúp đỡ của họ trong cuộc điều tra. Bản án treo có thể có hiệu lực nếu Chelsea phạm các lỗi mới có tính chất tương tự.

Chelsea đã bị UEFA phạt 8,64 triệu bảng Anh (10 triệu euro) vào tháng 7 năm 2023 vì báo cáo tài chính không đầy đủ của các chủ sở hữu trước đó trong năm 2018 và 2019. Ít nhất sáu khoản thanh toán đáng ngờ cho các công ty nước ngoài liên quan đến chuyển nhượng đã được xác định. Các khoản thanh toán bảy chữ số này không có trong các báo cáo tài chính mà câu lạc bộ đã nộp cho các cơ quan bóng đá vào thời điểm đó.

Các vụ chuyển nhượng bị điều tra được cho là bao gồm việc chuyển nhượng của Eden Hazard, Samuel Eto'o và Andreas Christensen. Các câu lạc bộ phải cung cấp cho FA và Premier League thông tin tài chính chính xác hàng năm. Điều tương tự cũng áp dụng cho UEFA và các câu lạc bộ tham gia các giải đấu của họ. Thời hạn năm năm của UEFA có nghĩa là họ chỉ có thể điều tra các vi phạm từ mùa giải 2017/18 trở về trước. Trong khi đó, Premier League không có giới hạn về thời hạn điều tra.