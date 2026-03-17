Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần có chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế

TTXVN

Chiều 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Bộ Công Thương và một số bộ, ngành liên quan về quan hệ thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng trong bối cảnh địa - chính trị, địa - kinh tế thế giới hiện nay.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía Bộ Công Thương có đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng; các đồng chí Thứ trưởng, cùng lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Công Thương; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương và các ý kiến phát biểu đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả ngành Công Thương đã đạt được trong năm 2025, đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, xứng đáng với vai trò nòng cốt, trụ cột của nền kinh tế nước nhà.

Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa ta và đối tác quan trọng và đề xuất giải pháp khắc phục.

Về định hướng phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và đối tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam là kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ quốc tế, bảo đảm nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên vị trí cao nhất.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới với quan điểm tự chủ chiến lược, Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan liên quan cần có chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, từng bước cân bằng cán cân thương mại nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế; "cởi trói" cách tư duy cũ, tạo nhận thức cân bằng giữa thúc đẩy hợp tác và quản trị rủi ro; gắn thương mại với nâng cấp công nghệ, thiết bị, đầu tư chất lượng cao kèm theo yêu cầu cao về tỉ lệ nội địa hoá, chuyển giao công nghệ, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất.

Tổng Bí thư chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tập trung nguồn lực nghiên cứu triển khai một số định hướng trong thời gian tới như: Tăng nhanh xuất khẩu bền vững, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu; rà soát, kiện toàn quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng - kiểm nghiệm - kiểm dịch, quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc; rà soát các luồng lưu chuyển nhóm hàng hóa; nghiên cứu xây dựng kế hoạch hợp tác công nghiệp theo hướng thực chất, cân bằng, nâng cao năng lực sản xuất, tỉ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng cho sản phẩm công nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư giao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm triển khai các định hướng trên, bảo đảm nguyên tắc một cơ quan làm nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; thực hiện quyết liệt, bài bản, sáng tạo và tạo ra kết quả thực chất.

#Tổng Bí thư #Tổng Bí thư Tô Lâm #Bộ Công Thương #Đảng ủy Chính phủ #Tái cơ cấu nền kinh tế

