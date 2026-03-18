Kiểm phiếu bầu cử được thực hiện chặt chẽ, minh bạch, chính xác

TPO - Trong ngày bầu cử 15/3, cử tri cả nước đã gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của mình qua từng lá phiếu để lựa chọn đại biểu tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cho rằng thành công của cuộc bầu cử đến từ quá trình chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng và sự tham gia trách nhiệm của cử tri.

Gửi gắm kỳ vọng qua từng lá phiếu

"Trong ngày bầu cử 15/3, đã có hơn 76 triệu cử tri bỏ phiếu bầu cử đạt tỷ lệ với hơn 99%. Từ con số này có thể khẳng định, ngày bầu cử vừa qua thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ở khắp các địa phương, cử tri đã tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm rất cao, thể hiện rõ niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan dân cử.

Bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn người đại diện mà còn gửi gắm kỳ vọng của cử tri đối với những quyết sách đúng đắn cho sự phát triển của đất nước”, bà Tạ Thị Yên.

Điều đáng trân trọng là cử tri ngày càng ý thức rõ giá trị và “sức nặng” của lá phiếu. Mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn người đại diện mà còn gửi gắm kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Qua theo dõi và tổng hợp báo cáo từ các địa phương, có thể thấy cử tri đã nghiên cứu khá kỹ danh sách và chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi quyết định. Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm chính trị của cử tri ngày càng cao, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử", bà Tạ Thị Yên cho biết.

Việc cập nhật thông tin, số liệu về bầu cử năm nay có điểm gì mới, thưa bà?

Một điểm đáng chú ý của cuộc bầu cử lần này là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp và cập nhật số liệu.

Nhờ hệ thống báo cáo điện tử, thông tin về tỷ lệ cử tri đi bầu, tình hình tại các khu vực bỏ phiếu và kết quả kiểm phiếu được cập nhật liên tục và nhanh chóng, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Cũng nhờ vậy mà trong ngày bầu cử 15/3, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã liên tục cập nhật thông tin về tình hình bầu cử cho phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Qua đó, cử tri trên cả nước cũng thuận tiện trong việc cập nhật, theo dõi thông tin về bầu cử.

Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tổ chức bầu cử, mà còn góp phần bảo đảm tính minh bạch, kịp thời của thông tin, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và các cơ quan báo chí.

Kiểm phiếu theo đúng trình tự

Trong quá trình tổ chức bầu cử tại các địa phương, có những tình huống phát sinh nào đáng chú ý không, thưa bà?

Đây là năm đầu tiên tổ chức bầu cử theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong quá trình tổ chức bầu cử trên phạm vi cả nước, tại một số địa phương cũng có một số tình huống phát sinh liên quan đến công tác tổ chức tại khu vực bỏ phiếu, cập nhật danh sách cử tri hoặc điều kiện địa lý, thời tiết ở một số vùng đặc thù.

Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị từ rất sớm nên các tình huống này đều được xử lý kịp thời, không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra, động viên cán bộ Văn phòng bầu cử Quốc gia trong ngày bầu cử 15/3. Ảnh: Như Ý

Ngay từ đầu, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn khá đầy đủ, đồng thời tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cho các địa phương. Nhiều nơi cũng tổ chức diễn tập trước ngày bầu cử. Nhờ đó, các tổ chức phụ trách bầu cử ở cơ sở nắm rất chắc quy trình, chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Có thể nói, chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và chủ động đó đã góp phần quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, dân chủ và thực sự là ngày hội của nhân dân.

Bà có thể cho biết, sau ngày bầu cử, quy trình kiểm phiếu và công bố kết quả được thực hiện như thế nào để bảo đảm minh bạch, chính xác?

Ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, các tổ bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu tại khu vực bỏ phiếu theo đúng trình tự, thủ tục được pháp luật quy định, với sự chứng kiến của các thành viên tổ bầu cử và đại diện cử tri.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được lập biên bản, niêm phong và báo cáo lên các cấp phụ trách bầu cử để tổng hợp theo từng đơn vị bầu cử. Tất cả các khâu đều được thực hiện rất chặt chẽ nhằm bảo đảm tính khách quan, chính xác và minh bạch.

Sau khi hoàn tất việc tổng hợp và xác nhận kết quả theo thẩm quyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.

Về thời gian, Hội đồng bầu cử Quốc gia có thể công bố kết quả bầu cử trước ngày 25/3, sớm hơn so với dự kiến ban đầu.

Sau khi bầu ra người đại diện tham gia Quốc hội và HĐND các cấp, theo bà, cử tri nên giám sát đại biểu mình bầu như thế nào?

Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là người do nhân dân lựa chọn, vì vậy việc cử tri giám sát hoạt động của đại biểu là hết sức quan trọng.

Ngày bầu cử 15/3 có hơn 76 triệu cử tri bỏ phiếu bầu cử đạt tỷ lệ với hơn 99%. Ảnh: TP

Cử tri có nhiều kênh để thực hiện quyền giám sát của mình, trước hết là thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ, nơi người dân có thể trực tiếp phản ánh ý kiến, kiến nghị và theo dõi việc đại biểu chuyển tải, đôn đốc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Bên cạnh đó, thông qua mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, cử tri cũng có thể gửi gắm ý kiến, phản ánh đối với hoạt động của đại biểu dân cử.

Theo tôi, sự giám sát hiệu quả nhất chính là sự quan tâm, theo dõi thường xuyên của cử tri đối với hoạt động của đại biểu, xem đại biểu có thực sự giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri và nỗ lực trong hoạt động lập pháp, giám sát hay không.

Gần dân, hiểu dân

Theo bà, các đại biểu được bầu cần làm gì để xứng đáng với niềm tin của cử tri?

Lá phiếu của cử tri chính là sự tín nhiệm và cũng là sự gửi gắm trách nhiệm rất lớn đối với mỗi đại biểu. Vì vậy, trước hết, các đại biểu cần luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng phải không ngừng nâng cao năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương.

Chỉ khi thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân thì đại biểu mới có thể xứng đáng với niềm tin mà cử tri đã trao gửi qua lá phiếu của mình.

Từ thực tiễn tổ chức cuộc bầu cử lần này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia rút ra bài học kinh nghiệm gì, thưa bà?

Qua thực tiễn tổ chức cuộc bầu cử lần này, có thể rút ra một số bài học quan trọng. Trước hết là sự chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Thứ hai là công tác hướng dẫn, tập huấn cụ thể, sát thực tiễn cho đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ bầu cử ở cơ sở.

Bên cạnh đó, việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan cũng là yếu tố quan trọng để bảo đảm mọi khâu của quá trình bầu cử được triển khai thông suốt.

Những kinh nghiệm này sẽ tiếp tục được chúng tôi tổng kết để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bầu cử trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn bà !