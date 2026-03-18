Xác minh tài sản, thu nhập của 21 công chức Viện KSND 2 cấp tỉnh Quảng Ninh

Hoàng An
TPO - Trên cơ sở bốc thăm ngẫu nhiên, lãnh đạo Viện KSND Tối cao đã ký ban hành Quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với 21 công chức Viện KSND 2 cấp tỉnh Quảng Ninh, theo quy định.

Ngày 18/3, tại Quảng Ninh, Thanh tra Viện KSND Tối cao công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 tại Viện KSND 2 cấp tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 426/QĐ-VKSTC ngày 20/11/2025 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Thanh tra Viện KSND Tối cao đã tiến hành bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 21 công chức tại Viện KSND 2 cấp tỉnh Quảng Ninh thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập.

Bà Mai Thị Nam phát biểu chỉ đạo.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Viện KSND Tối cao đã ký ban hành Quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với 21 công chức này theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra Viện KSND Tối cao nhấn mạnh việc xác minh tài sản, thu nhập là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Bà Nam yêu cầu việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm đúng quy định, khách quan, minh bạch, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị.

Xem thêm

Cùng chuyên mục