Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 thông xe nhưng vẫn là đường cụt

Nhóm Phóng viên

TPO - Được thông xe trước Tết Nguyên đán nhưng đến nay đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 vẫn chưa có kết nối với tuyến đường nào đoạn đầu tuyến. Đoạn đầu dự án ở Đầm Hồng vẫn thi công, ngổn ngang và đường cụt.

Sau hơn 10 năm thi công, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 rộng 6 làn xe đã được đưa vào hoạt động.
Tuy nhiên đoạn đầu tuyến qua khu vực Đầm Hồng (phường Định Công trước đây) chưa kết nối với tuyến đường nào trong khu vực.
Thậm chí đoạn đi qua hồ Đầm Hồng đang thi công dở dang, một đoạn đất dự án đường Vành đai 2,5 vẫn đang là sân bóng đá.
Sau thông xe, hiện tuyến đường chỉ có đoạn từ khu đô thị Định Công đến hầm chui nút giao Giải Phóng (QL1) - Kim Đồng (cuối tuyến) là xe di chuyển được.
Ngoài đoạn đầu chưa có đường kết nối và thi công dở dang, hiện hai bên vỉa hè tuyến đường nhiều đoạn cũng thi công chưa xong.
Tuyến đường thông xe trước Tết và đã đưa vào sử dụng gần 2 tháng nhưng hiện nay, người dân vẫn chưa thể sử dụng vỉa hè, phải đi dưới lòng đường tại nhiều đoạn.
Tại nút giao đường Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng, tuy hầm chui đã hoàn thành, thông xe nhưng mặt bằng nút giao vẫn thi công hoàn trả chưa xong, hiện vẫn đang thi công.
Việc này đang gây bụi bặm và ảnh hưởng đến cả giao thông đường bộ và đường sắt tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng.
Dự án đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 được TP Hà Nội cấp chứng nhận đầu tư năm 2013, thực hiện theo hình thức BT. Dự án có thời gian thi công từ 2013 - 2016 với tổng kinh phí 1.300 tỷ đồng; hạng mục hầm chui tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 2km, được thiết kế chiều rộng 40m, vỉa hè rộng 7,5m.

Sau 10 năm thi công, trong đó chậm tiến độ 7 năm, tháng 1 vừa qua dự án và hầm chui (khởi công năm 2022) đã thông xe kỹ thuật, đưa vào phục vụ giao thông.

