Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 thông xe nhưng vẫn là đường cụt

Dự án đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 được TP Hà Nội cấp chứng nhận đầu tư năm 2013, thực hiện theo hình thức BT. Dự án có thời gian thi công từ 2013 - 2016 với tổng kinh phí 1.300 tỷ đồng; hạng mục hầm chui tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 2km, được thiết kế chiều rộng 40m, vỉa hè rộng 7,5m.

Sau 10 năm thi công, trong đó chậm tiến độ 7 năm, tháng 1 vừa qua dự án và hầm chui (khởi công năm 2022) đã thông xe kỹ thuật, đưa vào phục vụ giao thông.