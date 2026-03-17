Vận động viên dự Tiền Phong Marathon 2026 được giảm giá vé tàu hỏa

Trọng Đạt
TPO - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên và Ban tổ chức tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 tại Khánh Hoà, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt triển khai chính sách ưu đãi giá vé tàu hỏa, với mức giảm từ 20% đến 40%, cùng nhiều hỗ trợ về vận chuyển trang thiết bị phục vụ giải đấu.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 67 diễn ra tại Khánh Hòa, từ ngày 27/3 đến ngày 30/3/2026. Để hỗ trợ công tác tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho các vận động viên trên cả nước di chuyển đến địa điểm thi đấu, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thông báo áp dụng chính sách giảm giá vé tàu hỏa dành riêng cho các đối tượng tham gia giải.

Cụ thể, Ban tổ chức giải được mua vé tàu với mức giá bằng 60% giá vé cùng thời điểm, áp dụng cho hành trình từ các ga có đón trả khách đến ga Nha Trang và ngược lại, trong thời gian từ ngày 17/3 đến hết ngày 15/4.

Trong khi đó, các vận động viên tham dự giải được hưởng mức giá ưu đãi bằng 80% giá vé cùng thời điểm, áp dụng trong giai đoạn từ ngày 17/3 đến hết ngày 31/3.

Chính sách này được áp dụng đối với các đoàn tàu do Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt quản lý, tùy theo điều kiện chỗ còn trên tàu.

Mỗi vận động viên và nhân sự Ban tổ chức được mua tối đa một vé lượt đi và một vé lượt về theo diện ưu đãi. Điều kiện bắt buộc là thông tin cá nhân trên CCCD/hộ chiếu (hoặc mã số vận động viên) phải trùng khớp với danh sách do báo Tiền Phong cung cấp cho Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt. Trong trường hợp có nhiều chương trình khuyến mãi cùng lúc, hành khách sẽ được áp dụng mức giảm cao nhất.

Bên cạnh hỗ trợ di chuyển, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt còn miễn cước vận chuyển hàng hóa phục vụ công tác tổ chức giải, bao gồm dụng cụ thi đấu, trang thiết bị và vật tư sự kiện. Thời gian áp dụng từ ngày 15/3 đến hết 15/4. Báo Tiền Phong sẽ chịu trách nhiệm lập danh sách chi tiết hàng hóa gửi đến các nhà ga để làm thủ tục vận chuyển.

Về cách thức mua vé, hành khách có thể đăng ký trực tiếp tại các quầy bán vé của ngành đường sắt hoặc thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng 19000109. Khi mua vé, hành khách cần xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc mã số vận động viên để đối chiếu thông tin.

Khi lên tàu, hành khách bắt buộc mang theo giấy tờ hợp lệ trùng khớp với thông tin trên vé. Trường hợp không đúng đối tượng được ưu đãi sẽ bị xử lý theo quy định đối với hành khách sử dụng vé không hợp lệ.

Chính sách hỗ trợ từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt được kỳ vọng sẽ góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên trên hành trình chinh phục Tiền Phong Marathon 2026, đồng thời lan tỏa hình ảnh một giải đấu quy mô quốc gia với công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp.

#Tiền Phong Marathon #Marathon #Giải Vô địch Quốc gia Marathon #Vô địch Marathon Quốc gia #Báo Tiền Phong #Khánh Hoà #Nha Trang #Ninh Thuận #Runner #Đón ánh bình minh

