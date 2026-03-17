30 năm xem Ngoại hạng Anh qua TV, khách hàng FPT Play bất ngờ trúng chuyến đi Anh 200 triệu đồng

Hơn 30 năm theo dõi Ngoại hạng Anh qua màn hình nhỏ, anh Phan Sĩ Từ (Đà Nẵng) chưa từng nghĩ có ngày sẽ đặt chân đến nước Anh. Bất ngờ đến khi anh trở thành chủ nhân chuyến đi trị giá 200 triệu đồng từ chương trình trải nghiệm xem Ngoại Hạng Anh của FPT - đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu.

Hơn 30 năm là fan của Ngoại hạng Anh

Đó là câu chuyện thú vị của anh Phan Sĩ Từ ở Đà Nẵng, một khách hàng FPT đang làm việc trong lĩnh vực thể dục thể thao. Anh Từ có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá từ khi còn trẻ và thường xuyên theo dõi các giải đấu lớn trên thế giới. Trong đó, Ngoại hạng Anh là giải đấu anh gắn bó lâu nhất, kéo dài hơn ba thập kỷ.

Theo anh, sức hấp dẫn của giải đấu không chỉ nằm ở việc quy tụ nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới mà còn ở tính cạnh tranh và sự khó lường trong từng trận đấu.

“Ở Ngoại hạng Anh, đội đứng đầu bảng chưa chắc đã thắng đội áp chót. Một trận đấu có thể thay đổi chỉ trong vài phút cuối nên người xem lúc nào cũng có cảm giác hồi hộp”, anh chia sẻ.

Anh Phan Sĩ Từ với hơn 3 thập kỷ theo dõi Ngoại hạng Anh (Ảnh: FPT)

Trong số các câu lạc bộ, anh dành nhiều tình cảm cho Manchester United - đội bóng anh theo dõi từ khi còn trẻ. Một trong những ký ức sâu sắc nhất của anh là trận chung kết UEFA Champions League 1999, khi Manchester United ghi hai bàn trong những phút bù giờ để lội ngược dòng giành chiến thắng.

“Đó là trận đấu tôi nhớ rất rõ. Những phút cuối gần như không ai nghĩ kết quả có thể đảo chiều, nhưng bóng đá luôn có những khoảnh khắc kỳ diệu như vậy”, anh nói.

Đầu năm 2026, ngay khi FPT trở thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu Ngoại hạng Anh, anh Từ quyết định đăng ký dịch vụ FPT Play để theo dõi trọn vẹn mùa giải.

Anh Từ được trải nghiệm thực tế tại trường quay FPT Play (Ảnh: FPT)

Sau một thời gian trải nghiệm xem giải đấu Ngoại hạng Anh trên FPT Play, anh đánh giá cao về chất lượng phát sóng ổn định, hình ảnh mượt mà. Xem trên FPT Play, ngoài luồng bình luận chính thống quen thuộc, còn có thêm các luồng bình luận cảm xúc, tạo thêm màu sắc cho trận đấu và phù hợp với nhiều nhóm khán giả.

Thuộc thế hệ 7X, anh Từ cho biết bản thân vẫn quen với phong cách bình luận truyền thống, nhưng cũng đánh giá cao các luồng bình luận mới vì giúp không khí trận đấu trở nên sôi động hơn.

Cuộc gọi bất ngờ và chuyến đi đến Anh “trong mơ”

Việc đăng ký gói xem Ngoại hạng Anh trên FPT Play ban đầu với anh chỉ đơn giản xuất phát từ nhu cầu xem bóng đá để giải trí. Tuy nhiên, anh bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ nhân viên chăm sóc khách hàng của FPT thông báo trúng thưởng chuyến đi Anh trị giá 200 triệu đồng.

Khách hàng nhận giải tại sự kiện (Ảnh: FPT)

“Khi nhận cuộc gọi, tôi khá bất ngờ và chưa thật sự tin vì phần quà có giá trị lớn. Sau khi được xác nhận chính thức từ FPT Play và biết mình là người may mắn trong gần 800.000 khách hàng tham gia chương trình, tôi thật sự vỡ òa và báo tin ngay cho gia đình”, anh Từ kể lại.

Sau lễ trao giải, anh còn có dịp tham quan trường quay sản xuất các chương trình thể thao của FPT Play. Trải nghiệm hậu trường giúp anh hiểu rõ hơn quá trình sản xuất một chương trình phát sóng thể thao, từ hệ thống kỹ thuật, quay phim đến đội ngũ bình luận viên.

“Trước đây tôi chỉ xem trận đấu trên màn hình, nhưng khi vào trường quay mới thấy để mang một chương trình hoàn chỉnh đến khán giả cần rất nhiều công đoạn và sự phối hợp của cả một đội ngũ”, anh chia sẻ.

Đại diện FPT trao giải cho khách hàng trúng chuyến đi Anh (Ảnh: FPT)

Nhắc đến chuyến đi Anh sắp tới, anh Từ cho biết mình đặc biệt háo hức khi lần đầu có cơ hội trực tiếp cảm nhận không khí bóng đá tại quốc gia được xem là cái nôi của Ngoại hạng Anh.

“Tôi theo dõi Ngoại hạng Anh nhiều năm nhưng chưa từng nghĩ có ngày được sang Anh. Nếu có dịp vào sân vận động, tôi rất muốn được xuống sân cỏ chụp một bức ảnh kỷ niệm. Ngoài ra, tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về văn hóa bản địa, cách họ tổ chức và vận hành môi trường bóng đá chuyên nghiệp”, anh Từ chia sẻ.

Đại diện FPT, bà Trần Thị Thu Trang - Giám đốc Marketing & Truyền thông FPT Telecom, Tập đoàn FPT cho biết, mục tiêu của doanh nghiệp khi đầu tư sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh là đưa giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam. Theo bà, bên cạnh việc mang các trận đấu đến khán giả trong nước thông qua nền tảng số, doanh nghiệp cũng mong muốn tạo thêm những cơ hội để người hâm mộ có thể trực tiếp trải nghiệm bầu không khí của giải đấu tại nước Anh.

Bằng việc FPT làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp đã tập trung đầu tư hạ tầng Internet và phát triển nền tảng nội dung số nhằm nâng cao trải nghiệm xem thể thao và giải trí cho người dùng.