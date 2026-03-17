Ngoại hạng Anh lâm nguy tại vòng 1/8 Champions League: Chờ DNA lội ngược dòng vĩ đại

TPO - Bước vào vòng 1/8 Champions League với tư cách là thế lực áp đảo về số lượng nhưng các đại diện Premier League lại bất ngờ "ngã ngựa" đầy đau đớn ở loạt trận lượt đi. Đứng trước bờ vực bị loại sớm, liệu thứ "DNA ngược dòng" mang thương hiệu xứ sương mù từng nhiều lần làm rung chuyển châu Âu có kịp thời lên tiếng?

Bóng đá Anh tiến vào vòng knock-out Champions League mùa này với sự tự tin cao độ. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng về một cuộc thị uy sức mạnh tập thể, các đại diện Premier League đang đứng trước nguy cơ "sạch bóng" tại vòng 1/8 sau loạt trận lượt đi đầy giông bão.

Thất bại 0-3 trước Real Madrid tại Bernabeu buộc Manchester City phải thắng với cách biệt ít nhất 3 bàn tại Etihad ở lượt về để nuôi hy vọng kéo trận đấu vào hiệp phụ. Nhiệm vụ này càng trở nên trắc trở khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang có dấu hiệu quá tải và hụt hơi về nền tảng thể lực. Trong khi đó, 2 đội bóng thành London là Chelsea và Tottenham cùng chung thảm cảnh khi để thua tan nát với tỷ số 2-5 trước lần lượt PSG và Atletico Madrid. Cả The Blues lẫn Gà trống đều cần một phép màu thắng cách biệt 3 bàn trên sân nhà để lật ngược thế cờ.

Tiền đạo Richarlison (Tottenham Hotspurs) tỏ ra thất vọng sau trận thua đau trước Atletico Madrid. Ảnh: Getty Images.

Ở một diễn biến khác, Liverpool ngậm ngùi nhận thất bại 0-1 trước Galatasaray. Do vậy, The Kop buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn tại Anfield để có thể đoạt vé đi tiếp trong 90 phút. Sáng cửa nhất lúc này là Arsenal và Newcastle khi cùng cầm hòa đối thủ 1-1 ở trận lượt đi. Thế nhưng, thử thách không dễ dàng cho "Chích chòe" khi họ phải làm khách tại "thánh địa" Camp Nou của Barcelona với một đội hình đang sứt mẻ nghiêm trọng vì bão chấn thương.

Ngược lại, Arsenal nắm trong tay lợi thế sân nhà Emirates khi tiếp đón Bayer Leverkusen. Dù thiếu vắng đội trưởng Martin Odegaard và hậu vệ Jurrien Timber, sự trở lại kịp thời của Leandro Trossard và Ben White vẫn mang đến điểm tựa vững chắc để HLV Mikel Arteta hướng tới một chiến thắng tuyệt đối.

Việc phải nhận những trận thua cách biệt lớn ở lượt đi khiến cánh cửa đi tiếp trở nên vô cùng hẹp. Theo thống kê của UEFA, tính từ khi giải đấu đổi tên thành Champions League (mùa 1992/93), chỉ có khoảng 11% các đội bóng bị dẫn trước từ 2 bàn trở lên ở trận lượt đi vòng knock-out có thể lật ngược thế cờ trong trận lượt về. Một con số đủ để khiến những người hâm mộ bi quan nhất của bóng đá Anh phải rùng mình.

Tuy nhiên, nếu có một nền bóng đá nào đủ sức thách thức xác suất nghiệt ngã của những con số, đó chỉ có thể là bóng đá Anh. Lịch sử Champions League đã không ít lần chứng kiến các đại diện Premier League tạo ra những "cơn địa chấn" vĩ đại của giải đấu ngay khi họ bị dồn vào đường cùng.

Không ai có thể quên màn lội ngược dòng “thần kỳ” của Liverpool trước Barcelona. Thua trắng 0-3 tại Camp Nou, xác suất đi tiếp của The Kop theo tính toán của siêu máy tính khi đó chưa tới 6%. Thế nhưng, thầy trò Jurgen Klopp đã tạo ra chiến thắng 4-0 chấn động trong trận lượt về, ghi tên mình vào lịch sử như một trong những cú lật kèo kinh điển nhất mọi thời đại.

Màn lội ngược dòng "không tưởng" 4-0 của Liverpool trước gã khổng lồ Barcelona tại Anfield luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thứ DNA không bao giờ bỏ cuộc. Ảnh: Getty Images.

Cũng trong mùa giải năm đó, Man United đã thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Sau khi để thua PSG 0-2 ngay tại Old Trafford, "Quỷ đỏ" hành quân đến Paris bằng đội hình chắp vá. Với chiến thắng 3-1 nghẹt thở phút bù giờ, MU trở thành đội bóng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Champions League giành quyền đi tiếp sau khi để thua cách biệt 2 bàn trên sân nhà ở trận lượt đi.

Mùa giải 2011-2012, Chelsea từng bị Napoli đè bẹp 3-1 ở lượt đi vòng 1/8. Trở về Stamford Bridge, tinh thần không bỏ cuộc đã giúp họ thắng ngược 4-1 sau 120 phút thi đấu, tạo bước đệm thần kỳ để thẳng tiến đến chức vô địch năm đó.

Bóng đá Anh đang đứng trước lằn ranh sinh tử. Nhưng chính trong thời khắc tăm tối nhất, thứ "DNA lội ngược dòng" rực lửa của họ sẽ có cơ hội được kích hoạt. Lịch sử đã chứng minh khoảng cách 1 hay 2 bàn ở cúp châu Âu chưa bao giờ là dấu chấm hết đối với các đại diện của “Xứ sở sương mù”. Hãy cùng chờ xem, liệu sẽ có thêm một "đêm châu Âu huyền diệu" nào được bóng đá Anh viết tiếp trong tuần này hay không?