FPT biến giấc mơ xem trực tiếp Ngoại hạng Anh của người hâm mộ Việt thành hiện thực

Một khách hàng tại Đà Nẵng vừa trở thành chủ nhân của chuyến đi trị giá 200 triệu đồng sang Anh xem trực tiếp Ngoại hạng Anh, giải thưởng đặc biệt từ chương trình “Trúng chuyến sang Anh” do FPT triển khai trên toàn quốc vừa qua.

Với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam, việc được tận mắt trải nghiệm bầu không khí Ngoại hạng Anh tại quê hương giải đấu là điều hiếm có, bởi phần lớn khán giả chỉ có thể theo dõi các trận cầu qua màn hình.

Từ màn hình TV đến ước mơ sân cỏ nước Anh

Chủ nhân của chuyến đi Anh là anh Phan Sĩ Từ (ngụ Đà Nẵng), một người hâm mộ Ngoại hạng Anh nhiều năm và hiện đang sử dụng dịch vụ Internet kết hợp nền tảng giải trí FPT Play.

Theo ban tổ chức, giải thưởng trị giá 200 triệu đồng bao gồm chuyến du lịch Anh cùng trải nghiệm xem trực tiếp một trận đấu Ngoại hạng Anh tại sân vận động, nơi người hâm mộ có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của giải đấu được xem là hấp dẫn nhất thế giới.

Khách hàng nhận chuyến đi Anh từ FPT.

Chia sẻ tại sự kiện, anh Từ cho biết đã theo dõi Ngoại hạng Anh hơn 35 năm và thường dành thời gian thưởng thức các trận đấu cùng bạn bè hoặc gia đình. Trước đây, anh chủ yếu xem qua đài truyền hình quốc gia, khi FPT Play công bố sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu tại Việt Nam, anh quyết định đăng ký dịch vụ để theo dõi trọn vẹn mùa giải.

“Tôi thường xem Ngoại hạng Anh khá linh hoạt, tùy theo khung giờ của từng trận. Những trận đá vào thời gian sớm hơn tôi sẽ xem cùng bạn bè để giao lưu, bình luận. Còn những trận khuya sẽ xem tại nhà. Khi nhận được điện thoại thông báo trúng giải từ nhân viên chăm sóc khách hàng FPT tại Đà Nẵng, tôi thật sự rất bất ngờ, ban đầu còn chưa dám tin vì phần quà có giá trị quá lớn. Chỉ đến khi FPT Play xác nhận lại chính thức tôi mới tin là mình thật sự may mắn”, anh Từ chia sẻ.

Sau lễ trao thưởng ngày 27/2 tại Đà Nẵng, anh Từ còn được mời tham quan trường quay sản xuất chương trình thể thao của FPT Play tại Hà Nội, nơi thực hiện các chương trình bình luận, phân tích và phát sóng nhiều giải đấu thể thao quốc tế.

Khách hàng trúng giải trải nghiệm trường quay FPT Play.

Tại đây, anh được tham quan hệ thống phòng kỹ thuật, khu điều khiển, khu ánh sáng và vị trí bình luận viên, nơi các chương trình thể thao được sản xuất trước khi phát sóng tới khán giả trên toàn quốc. Anh cũng có cơ hội trải nghiệm thử vai trò bình luận viên trong một buổi ghi hình mô phỏng, qua đó hiểu rõ hơn quy trình sản xuất phía sau mỗi trận đấu.

Theo anh Từ, chuyến tham quan mang lại góc nhìn mới về công việc sản xuất chương trình thể thao. Khi trực tiếp đến trường quay, anh mới thấy phía sau mỗi trận đấu là cả một hệ thống kỹ thuật và sản xuất quy mô lớn, được vận hành rất chuyên nghiệp.

Hành trình mang Ngoại hạng Anh đến gần hơn với người hâm mộ

Chuyến đi Anh của anh Phan Sĩ Từ là giải thưởng đặc biệt thuộc chương trình “Trúng chuyến sang Anh” do FPT triển khai trên toàn quốc từ tháng 12/2025 đến hết tháng 1/2026, dành cho khách hàng đăng ký mới hoặc nâng cấp các gói dịch vụ Internet và FPT Play.

Theo thống kê từ FPT, chương trình thu hút gần 800.000 khách hàng tham gia trên toàn quốc. Trong số đó, chỉ một khách hàng có mã dự thưởng trùng khớp với kết quả quay số và trở thành chủ nhân của chuyến đi Anh trị giá 200 triệu đồng tại quê hương của Ngoại hạng Anh.

Anh Từ cùng gia đình vui mừng đón nhận giải thưởng.

Chương trình “Trúng chuyến sang Anh” được triển khai nhằm mang đến thêm trải nghiệm cho cộng đồng người hâm mộ Ngoại hạng Anh tại Việt Nam. Bên cạnh việc theo dõi các trận đấu qua màn hình, người xem còn có cơ hội tiếp cận gần hơn với bầu không khí bóng đá tại chính nơi giải đấu ra đời.

Bên cạnh chương trình này FPT cũng đã liên tục triển khai nhiều hoạt động dành cho người hâm mộ trong suốt mùa giải như “Nóng cùng Ngoại hạng, Trúng TV mỗi tuần” hay “Tết Ngoại hạng Anh, Rinh quà Hạng 1”, với các phần quà công nghệ và gia dụng giá trị như TV Sony 55 inch, Google TV 43 inch, thiết bị nhà bếp từ thương hiệu Đức Hafele… cùng nhiều quà tặng thiết thực khác.

Bên cạnh “Trúng chuyến sang Anh” FPT còn nhiều chương trình hấp dẫn khác.

Với chiến lược FPT làm chủ công nghệ, các hoạt động này được triển khai song song với việc đầu tư hạ tầng Internet, phát triển nền tảng nội dung số nhằm nâng cao trải nghiệm xem thể thao, giải trí cho người dùng.