Nhận định Ninh Bình vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 14/3: Trận cầu 6 điểm

TPO - Nhận định bóng đá Ninh Bình vs Công an Hà Nội, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai đang nằm trong Tốp 3 giải đấu. Đây sẽ là trận chung kết sớm mà ở đó, đội thắng có thể bứt phá ở cuộc đua vô địch.

Nhận định trước trận đấu Ninh Bình vs Công an Hà Nội

Ninh Bình đang trải qua giai đoạn khó khăn. Từ chỗ đá 35 trận liền không biết thua là gì, họ đã thua 3 trận liên tiếp. Không những hụt hơi ở cuộc đua vô địch, thua trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì đội bóng này còn mất điểm khi gặp những cái tên yếu nhất nhì giải đấu. Đó là HAGL và SHB Đà Nẵng.

Tại vòng đấu gần nhất, trong ngày Ninh Bình được thi đấu trên sân nhà nhưng họ bất ngờ bị Đà Nẵng cầm chân với kết quả 1 đều. Đã có liên tiếp những pha dứt điểm, đã có liên tiếp những cơ hội nhưng đội bóng cố đô chỉ có thể 1 lần làm tung lưới đối thủ trong khi họ phải trả giá vì sai lầm ở tuyến phòng ngự.

Kết quả này khiến Ninh Bình kéo dài mạch trận không thắng của mình lên con số 4. Dù đã thay huấn luyện viên trưởng nhưng Ninh Bình vẫn chưa thể chấm dứt khủng hoảng. Hôm nay, người hâm mộ đang mong chờ một kết quả ấn tượng hơn của đội bóng này.

Nhưng điều đó là không hề đơn giản vì đối thủ của họ lần này là Công an Hà Nội (CAHN), đội đang vững vàng ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Ninh Bình vs Công an Hà Nội

Phong độ của CAHN thời gian qua là không tốt khi họ thua đến 3 trong 5 lần ra sân vừa qua, nhưng 2 trong số đó ở sân chơi quốc tế. Còn tại mặt trận quốc nội thì đội bóng này vẫn chứng tỏ được bản lĩnh vượt trội.

Họ sở hữu mọi chỉ số ấn tượng nhất giải. CAHN là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 35 lần chọc thủng lưới đối thủ, sở hữu hàng thủ tốt nhất với chỉ 12 lần phải vào lưới nhặt bóng. Họ có 35 điểm, nhiều nhất LPBank V.League 1. Đội bóng này bỏ cách đội bám đuổi Viettel 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Điều đó có nghĩa rằng CAHN vẫn có thể vấp ngã thêm 2 trận đấu nữa mà vẫn đủ khả năng tự định đoạt chức vô địch. Nhưng nói vậy không có nghĩa là họ sẽ tự cho phép mình mất điểm trước Ninh Bình vào tối nay vì đây là trận cầu 6 điểm. Nếu thắng, CAHN coi như loại Ninh Bình ra khỏi cuộc đua.

Cơ hội giành 3 điểm của CAHN là không hề nhỏ nếu biết rằng Ninh Bình là trường hợp khá đặc biệt khi họ đá sân khách tốt hơn sân nhà. Tổng điểm mà đội bóng này có được là 28 điểm thì có tới 16 đến từ sân khách. Khi xa nhà, Ninh Bình thắng 5 trận còn ở cố đô, số chiến thắng của họ chỉ là 3. Trong 5 vòng sân nhà gần nhất, Ninh Bình cũng chỉ thắng được đúng 1 trận. Chi tiết này thực sự làm dấy lên nỗi lo cho người hâm mộ cố đô…