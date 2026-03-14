Nhận định bóng đá Leverkusen vs Bayern, 21h30 ngày 14/3: Khách đè chủ?

TPO - Nhận định bóng đá trận Leverkusen vs Bayern diễn ra vào lúc 21h30 ngày 14/3 ở vòng 26 giải Bundesliga 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Leverkusen dù được chơi trên sân nhà nhưng dự báo khó chống sức mạnh của Bayern Munich.

Leverkusen khó chống trước sức mạnh của Bayern Munich

Nhận định trước trận đấu Leverkusen vs Bayern Munich

Leverkusen đang có phong độ không ổn định thời gian gần đây khi chỉ giành vỏn vẹn 5 điểm trong 4 trận gần nhất tại Bundesliga. Điểm sáng hiếm hoi của Leverkusen là trận hoà 1-1 với Arsenal tại vòng 1/8 Champions League. Đây cũng là trận bất bại thứ 7 liên tiếp trên sân nhà của Leverkusen.

Hàng tấn công không hiệu quả là yếu tố khiến Leverkusen không giành được kết quả tích cực hơn. Thống kê cho thấy ở 5 trận gần nhất, Leverkusen chỉ ghi được 6 bàn thắng, một nửa là vào lưới các đối thủ yếu.

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich lại đang có phong độ cao tại Bundesliga. Hùm xám dẫn đầu bảng xếp hạng với 66 điểm sau 25 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Dortmund tới 11 điểm. Có thể nói, cơ hội để Bayern Munich giành chức vô địch mùa giải năm nay đang rộng mở, và rất khó để họ chấp nhận mất điểm khi làm khách tại sân của Leverkusen.

Mới nhất, Bayern Munich đã đè bẹp Atalanta tới 6-1 ở Champions League, nối dài chuỗi bất bại lên con số 10 trong đó có 9 trận thắng. Hàng tấn công Bayern Munich ghi tới 19 bàn chỉ sau 5 trận.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 lần gặp nhau gần đây, Bayern Munich áp đảo với 3 trận thắng, hoà 1 và chỉ thua 1 trận trước Leverkusen. Phong độ hai đội như trên đã nói, gần như trái ngược nhau. Bayern Munich toàn thắng cả 5 trận gần nhất, so với Leverkusen chỉ thắng được 1 và hoà tới 4 trận.

Về lực lượng, Bayern Munich có thể đón sự trở lại của tiền đạo Harry Kane ở đội hình xuất phát sau khi đã dự bị ở chiến thắng 6-1 trước Atalanta. Hậu vệ trái Alphonso Davies chấn thương sẽ được thay bằng Josip Stanisic.

Bên phía Leverkusen, HLV Kasper Hjulmand có thể sẽ để Ernest Poku ra sân từ đầu thay vị trí của Alex Grimaldo đang bị án treo giò.

Đội hình dự kiến

Leverkusen : Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Hofmann, Fernandez, Garcia, Poku; Terrier, Maza; Kofane

Bayern : Ulreich; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

Dự đoán tỷ số: Leverkusen 0-3 Bayern Munich