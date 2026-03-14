Nhận định Real Madrid vs Elche, 3h00 ngày 15/3: Tiếp đà hưng phấn

Tinh thần của Real Madrid lên rất cao sau chiến thắng 3-0 trước Man City.

Real Madrid bước vào vòng 28 La Liga sau chiến thắng 3-0 trước Man City trong trận lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League. Với kết quả đó, Real Madrid đang nắm nhiều cơ hội tiến vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến cuộc tái đấu với đội bóng của HLV Pep Guardiola, Los Blancos cần tập trung cho nhiệm vụ tại giải quốc nội.

Hiện tại, Real Madrid và Barcelona đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua vô địch La Liga. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đang kém đoàn quân của Hansi Flick 4 điểm. Chính vì vậy, mục tiêu của Real Madrid trong cuộc tiếp đón Elche tại Bernabeu cuối tuần này không gì khác ngoài ba điểm. Dù được đánh giá cao hơn, đội chủ nhà vẫn cần thận trọng.

Lịch sử đối đầu cho thấy Real Madrid thường chiếm ưu thế trước Elche. Trong tổng số 54 lần gặp nhau trên mọi đấu trường, đội bóng thủ đô chỉ để thua sáu trận trước đối thủ này. Đáng chú ý, Real Madrid chưa từng thất bại trước Elche khi thi đấu tại Bernabeu. Chỉ phải chạm trán một đối thủ thua kém về mọi phương diện, HLV Arbeloa có thể xoay tua đội hình. Điều này sẽ giúp các trụ cột có thể trạng sung mãn cho trận cầu quan trọng với Man City vào giữa tuần sau.

Phần lớn những chiến thắng hiếm hoi của Elche trước Real Madrid đều diễn ra trên sân nhà. Lần gần nhất Los Franjiverdes đánh bại đối thủ đến từ Madrid đã diễn ra từ tháng 3/1978. Dù vậy, Elche từng chứng minh rằng họ có thể gây khó khăn cho Real Madrid. Trong trận đấu ở lượt đi, Elche đã bất ngờ cầm hòa Real Madrid 2-2. Tuy nhiên, phong độ của Elche ở mùa này không mấy khả quan và đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng

Sau 27 vòng đấu tại La Liga mùa này, Elche mới giành được 26 điểm, chỉ hơn đội xếp thứ 18 là Mallorca đúng một điểm. Khoảng cách mong manh này khiến Elche gặp muôn vàn áp lực. Chỉ cần một kết quả bất lợi, họ hoàn toàn có thể rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Trong bối cảnh đó, chuyến làm khách đến Bernabeu chắc chắn là thử thách cực kỳ khó khăn đối với Elche. Tuy nhiên, nếu có thể tạo nên bất ngờ trước Real Madrid, đó sẽ là cú hích tinh thần rất lớn cho đội bóng trong cuộc chiến giành suất trụ lại La Liga.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Elche

Trong 10 trận đầu gần nhất trên mọi đấu trường, Real Madrid thắng 7 và hòa 3.

Elche trải qua chuỗi 11 trận không thắng, trong đó có 7 thất bại. Họ chưa thắng trận đầu nào trong năm 2026.

Thành tích đối đầu nghiêng hoàn toàn về phía Real Madrid. Los Blancos đang sở hữu chuỗi 16 trận bất bại trước Elche.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Elche

HLV Arbeloa không có sự phục vụ của Ferland Mendy, Militao, Jude Bellingham, Mbappe, Rodrygo do chấn thương. Mastantuono bị treo giò. Carreras và Alaba bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Elche, Hector Fort vắng mặt vì chấn thương. Pedro Bigas và John Donald chưa chắc chắn có thể ra sân.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Elche

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Camavinga, Tchouameni; Guler; Vinicius, Brahim.

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Petrot; Josan, Febas, Aguado, Valera; Neto; Silva, Rodriguez.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 2-0 Elche