Sao trẻ Việt kiều Moric được triệu tập lên tuyển U19 Việt Nam

TPO - LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách triệu tập tuyển U19 quốc gia cho đợt tập huấn tháng 3/2026. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Antonio Moric, tiền vệ mang trong mình 2 dòng máu Việt Nam và Croatia.

Moric (ảnh nhỏ) sẽ hội quân cùng U19 Việt Nam

Antonio Moric có mẹ là người Việt Nam và bố mang dòng máu Croatia. Anh sinh ra ở Hà Nội nhưng đang theo đuổi sự nghiệp bóng đá ở Croatia. Antonio Moric hiện thuộc biên chế NK Trnje, CLB hạng 2 Croatia. Cầu thủ 18 tuổi này được đánh giá cao ở kỹ năng xử lý bóng và sự đa năng. Anh có thể đá tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh và tiền đạo cánh.

Chưa có thống kê của Antonio Moric ở đội 1 của NK Trnje nhưng dưới màu áo đội trẻ, cầu thủ này đang bừng sáng với 11 bàn chỉ sau 16 trận ở giải trẻ Croatia. Nhờ đó anh đang giúp đội U18 của NK Trnje dẫn đầu BXH với 39 điểm, bỏ xa phần còn lại ít nhất 4 điểm.

Số bàn thắng ấn tượng của Antonio Moric giúp anh lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện tuyển U19 Việt Nam. Với việc được triệu tập, cầu thủ có họ khá giống huyền thoại Luka Modric này sẽ có dịp chứng tỏ năng lực của mình dưới màu áo đỏ.

Đội hình U19 Việt Nam tập huấn trong tháng 3 - ảnh VFF

Ngoài Antonio Moric, U19 Việt Nam còn đón nhận sự xuất hiện của Nguyễn Bá Nhật Ka, cầu thủ mang 100% dòng máu Việt Nam nhưng đang định cư ở Nhật Bản. Cả 2 tài năng Việt kiều sẽ phải cạnh tranh với những sao trẻ trong nước như Trọng Dương (SLNA), Minh Nhật (PVF-CAND)…

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 17/3 đến 29/3 ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội. 31 cầu thủ được gọi sẽ phải thể hiện tốt với ban huấn luyện để giữ chỗ đứng vì sau tuần đầu, đội sẽ loại từ 10 tới 15 cầu thủ.

U19 Việt Nam có 2 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026 là giải U19 Đông Nam Á vào tháng 6 và vòng loại U20 châu Á 2027 vào tháng 9. Nếu thể hiện được mình, Moric có thể trở thành "hạt nhân" trong lối chơi của U19 Việt Nam ở 2 sự kiện này.