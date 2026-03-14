Nhận định Chelsea vs Newcastle, 00h30 ngày 15/3: Tìm lại chiến thắng

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Newcastle, vòng 30 Premier League 2025/26, lúc 00h30 ngày 15/3. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau cú sốc tại Champions League, Chelsea đặt mục tiêu đánh bại Newcastle trên sân nhà để duy trì hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Nhận định trước trận đấu

Sau nỗi thất vọng tại đấu trường châu Âu, Chelsea trở lại sân Stamford Bridge để tiếp đón Newcastle ở vòng 30 Premier League, với mục tiêu giữ vững vị trí trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Đội bóng của HLV Liam Rosenior vừa trải qua một đêm đáng quên tại Paris khi thua đậm Paris Saint-Germain 2-5. Trong hơn 70 phút đầu, đại diện Tây London chơi sòng phẳng với nhà đương kim vô địch châu Âu và duy trì thế trận đôi công hấp dẫn với tỷ số 2-2. Tuy nhiên, sai lầm của thủ môn Filip Jorgensen đã trở thành bước ngoặt khiến Chelsea đánh mất thế trận.

Sau cú dứt điểm của Vitinha ở phút 74 giúp PSG vượt lên 3-2, cầu thủ chạy cánh Khvicha Kvaratskhelia lập cú đúp, khép lại màn sụp đổ của Chelsea và đẩy đội bóng Anh đến sát bờ vực bị loại khỏi Champions League.

Trở lại Premier League, HLV Rosenior chắc chắn chờ đợi phản ứng mạnh mẽ từ các học trò. Trong bối cảnh chiến dịch châu Âu gặp nhiều rủi ro, con đường khả dĩ nhất để Chelsea trở lại Champions League mùa tới là cán đích ở nhóm đầu bảng xếp hạng giải Ngoại hạng.

Hiện đội chủ sân Stamford Bridge đứng thứ 5 với 48 điểm, bằng điểm với Liverpool ở vị trí thứ sáu. Trong khi đó, Manchester United và Aston Villa, lần lượt xếp thứ ba và thứ tư, đều đang có 51 điểm.

Sau hai trận hòa liên tiếp trước Leeds United (2-2) và Burnley (1-1), Chelsea đang rất cần một chiến thắng để lấy lại đà. Đáng chú ý, kể từ khi Rosenior nắm quyền, đội bóng Tây London mới giữ sạch lưới 3 lần trong 16 trận, và họ cũng chưa thắng trên sân nhà tại Premier League kể từ màn ngược dòng trước West Ham hồi tháng Một.

Ở phía bên kia, Newcastle hành quân tới một trong những sân đấu “kỵ giơ” nhất của họ. Kể từ chiến thắng 2-0 vào tháng 5/2012 nhờ cú đúp của Papiss Cisse, “Chích chòe” chỉ có đúng một lần tránh được thất bại trong 13 chuyến làm khách tại Stamford Bridge.

Dù vậy, đội bóng của HLV Eddie Howe vẫn hy vọng có thể khai thác những sai sót nơi hàng thủ Chelsea để chấm dứt cơn khát chiến thắng đã kéo dài hơn một thập kỷ tại sân đấu này.

Hiện Newcastle đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng và kém vị trí thứ năm tới 9 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, họ vẫn còn mục tiêu lớn ở đấu trường châu lục. Sau trận hòa 1-1 trước Barcelona tại St James’ Park, thầy trò Eddie Howe vẫn còn nguyên cơ hội tạo nên bất ngờ ở trận lượt về trên đất Tây Ban Nha.

Thậm chí, Newcastle đã có thể giành lợi thế lớn hơn nếu không để thủng lưới từ chấm phạt đền ở những phút cuối trước đội bóng của HLV Hansi Flick. Kết quả hòa khiến cặp đấu vòng 1/8 vẫn hoàn toàn cân bằng trước trận lượt về tại xứ Catalonia.

Trong bối cảnh vừa trải qua tuần thi đấu tiêu hao thể lực và còn chuyến làm khách đầy thử thách tại Tây Ban Nha phía trước, cách HLV Eddie Howe xoay tua lực lượng ở Stamford Bridge sẽ là một trong những điểm đáng chú ý nhất của cuộc đối đầu này.

Thông tin lực lượng

Bên phía Chelsea, HLV Liam Rosenior nhiều khả năng sẽ phải cân nhắc lại vị trí trong khung gỗ sau sai lầm của Filip Jorgensen ở trận thua giữa tuần trước Paris Saint-Germain. Những ý kiến kêu gọi trao cơ hội cho Robert Sanchez đang xuất hiện, dù thủ thành người Tây Ban Nha cũng từng mắc sai sót ở các trận gặp Arsenal và Wrexham gần đây.

Trên hàng công, dù có một bàn thắng không được công nhận vì việt vị tại Paris, Joao Pedro nhiều khả năng vẫn sẽ lĩnh xướng hàng công của Chelsea. Tiền đạo người Brazil đang hướng tới việc nâng tổng số bàn thắng tại Premier League mùa này lên con số 14.

Trong cuộc đua Vua phá lưới, Pedro hiện xếp sau Erling Haaland (22 bàn), Igor Thiago (18) và Antoine Semenyo (15). Tuy nhiên, nếu chỉ tính các bàn thắng không đến từ chấm phạt đền, chỉ có Haaland (19 bàn) ghi nhiều hơn Pedro.

Đáng chú ý, chân sút người Brazil cũng đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất Premier League trong năm 2026 với 8 pha lập công.

Về lực lượng, Chelsea gần như có đội hình mạnh nhất. Levi Colwill là trường hợp chấn thương dài hạn duy nhất do vấn đề đầu gối, trong khi Estevao Willian và Jamie Gittens đều có thể trở lại ở trận đấu này.

Ở phía đối diện, Newcastle có nhiều tổn thất hơn. Trận đấu tại Stamford Bridge có thể đến quá sớm với Lewis Miley, khi tiền vệ trẻ này dự kiến cần thêm 7- 10 ngày để hồi phục. Ngoài ra, các trụ cột Fabian Schar (cổ chân), Bruno Guimaraes (đùi) và Emil Krafth (đầu gối) chắc chắn vắng mặt.

Một dấu hỏi lớn khác nằm ở Anthony Gordon. Tiền vệ cánh người Anh vừa bị ốm trước trận hòa với Barcelona tại St James’ Park, và HLV Eddie Howe có thể sẽ cân nhắc giữ sức cho anh trước chuyến làm khách tại Tây Ban Nha ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Phong độ sân khách cũng là vấn đề lớn với Newcastle mùa này. “Chích chòe” mới ghi được 14 bàn sau 14 trận xa nhà tại Premier League. Điều đáng chú ý là hai chân sút tốt nhất của họ, Bruno Guimaraes (9 bàn) và Nick Woltemade (7 bàn), lần lượt chỉ ghi 2 và 1 bàn trên sân khách. Điều đó khiến nhiệm vụ tìm kiếm điểm số tại Stamford Bridge càng trở nên khó khăn hơn.

Đội hình dự kiến Chelsea: Sanchez; Gusto, Sarr, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Pedro Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes Dự đoán tỷ số: Chelsea 3-2 Newcastle