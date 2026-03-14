Nhận định Arsenal vs Everton, 00h30 ngày 15/3: Tập trung cao độ

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Everton, vòng 30 Premier League lúc 00h30 ngày 15/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Arsenal và Everton. Pháo thủ đang có cơ hội lớn để bứt phá và họ cần tập trung cao độ vào trận đấu này.

Nhận định Arsenal vs Everton

Bóng đá Anh tự hào khi có đến 6 đại diện lọt vào vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, các trận đấu lượt đi vừa qua đã biến điều đó thành nỗi hổ thẹn, khi cả 6 CLB Anh đều không thể thắng (2 hòa, 4 thua). Tệ hơn, có đến 3 đội bóng phải hứng chịu thất bại nặng nề và gần như không còn cơ hội đi tiếp là Chelsea, Tottenham và Man City.

Đội đầu bảng Premier League, Arsenal phần nào gây thất vọng với màn trình diễn tẻ nhạt trên sân đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Leverkusen. Dù vậy, kết quả hòa 1-1 đủ để Pháo thủ kiểm soát tình hình khi được chơi trận lượt về ở sân nhà Emirates. So sánh với đối thủ chính của họ ở giải quốc nội là Man City, Arsenal rõ ràng đang cảm thấy rất hưng phấn. Họ vừa nới rộng khoảng cách thêm 2 điểm vào tuần trước, vừa được chứng kiến Pep-team vỡ trận trước Real Madrid.

Vấn đề với Arsenal lúc này là duy trì sự tập trung. Họ vẫn đang cạnh tranh ở cả 4 đấu trường và ngày càng gần với đích đến hơn. Ở Premier League, chiến thắng trước Everton đêm nay là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò HLV Mikel Arteta. Ngoài việc duy trì khoảng cách với Man City, chiến thắng sẽ giúp Pháo thủ giữ được tinh thần hưng phấn trước lịch thi đấu dày đặc và khó nhằn.

Cần biết rằng Arsenal vẫn đang chịu rất nhiều áp lực và thậm chí cả những lời chỉ trích ở thời điểm này. Bất chấp chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp (thắng 9, hòa 3), đội bóng của HLV Mikel Arteta vẫn bị chê khô khan, thiếu sáng tạo và lệ thuộc vào các tình huống cố định.

Rõ ràng là Arteta đã phát triển kiểu tâm lý “thắng bằng mọi giá” sau khi Arsenal 3 mùa về nhì liên tiếp ở Premier League. Đây là điều dễ hiểu khi ông ấy hiện đang chịu áp lực hơn bao giờ hết để đạt được thành công - và HLV người Tây Ban Nha có thể dựa vào yếu tố sân nhà Emirates trong những tuần gần đây.

Gabriel là con bài tẩy của Arsenal. Ảnh: AP

Thực tế, đội đầu bảng Ngoại hạng Anh đã thắng cả năm trận gần nhất trên sân nhà kể từ trận thua bất ngờ trước MU hồi tháng Giêng, đồng thời ghi nhiều hơn một bàn thắng ở 5 trong 6 trận gần nhất trên sân nhà ở phía Bắc London. Họ phải duy trì phong độ này nếu muốn đánh bại Everton, đội có phong độ cực tốt trên sân khách.

Trong số 43 điểm mà Everton giành được mùa này, 24 điểm đến từ các trận đấu trên sân khách, nơi đội khách tự hào có thành tích sân khách tốt thứ tư mùa này - chỉ có Arsenal và Chelsea giành được nhiều điểm hơn, trong khi Man City có cùng tổng số điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Từ chỗ phải lo trụ hạng các mùa gần đây, Everton đã dần lấy lại vị thế của đội bóng thường xuyên nằm ở nửa trên bảng xếp hạng. Hiện tại, họ đang đứng thứ 8 và hoàn toàn có khả năng tranh vé dự cúp Châu Âu mùa sau.

Khả năng phòng ngự chặt và lì lợm của Everton sẽ là bài kiểm tra lớn cho hàng công vốn chịu nhiều chỉ trích của Arsenal. Tuy nhiên, trận đấu này rất dễ được định đoạt bởi các… trung vệ, với những cái tên có khả năng không chiến vượt trội là Gabriel và Tarkowski. Cả hai đội đều nổi tiếng với việc tận dụng tình huống cố định, và điều này có thể tiếp tục được nhắc đến sau trận đấu đêm nay.

Phong độ Arsenal vs Everton