Nhận định West Ham vs Man City, 03h00 ngày 15/3: Cạm bẫy ở London

TPO - Nhận định bóng đá West Ham vs Man City, Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước một West Ham đang bị đẩy vào thế chân tường ở cuộc đua trụ hạng, Man City phải cẩn trọng nếu không muốn ôm hận trên sân Olympic.

Một trận tử chiến sẽ diễn ra tại sân Olympic với tình cảnh trái ngược của 2 CLB. Man City phải thắng West Ham hoặc buông súng trong cuộc đua vô địch. Còn West Ham phải giành 3 điểm để gây áp lực lên Tottenham, thậm chí là vượt qua đối thủ ở vòng đấu này và tạm thời thoát nhóm "cầm đèn đỏ".

Man City đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất ở mùa giải 2025/26. Thầy trò Pep Guardiola đang phải căng sức cho cả 4 đấu trường. Tại Ngoại hạng Anh, Man City bị Nottingham cầm hòa ở vòng đấu trước. Trận hòa tai hại trước Nottingham khiến "The Citizens" bị Barca nâng cách biệt lên 4 điểm. Còn ở Champions League, Man City vừa nhận thất bại 0-3 trước Real Madrid.

Pep đối diện bài toán rất khó khi lực lượng Man City đang không dày, thể lực của các cầu thủ đá chính đã suy giảm nhưng mọi trận đấu đều có tính chất quan trọng. Trước West Ham, Man City không thể buông bỏ nếu không muốn ngôi vương Ngoại hạng Anh trôi xa tầm tay. Nhưng nếu tập trung quá nhiều vào trận West Ham, cầu thủ Man City khó đảm bảo thể lực khi chỉ 3 ngày sau, họ chơi trận lượt về với Real Madrid.

Cơn bĩ cực của Man City chính là thời cơ đối với West Ham. Trái ngược đối thủ, "búa tạ" giờ chỉ cần tập trung toàn lực cho mục tiêu trụ hạng. Phong độ của West Ham trong thời gian gần đây khá ấn tượng, nhờ vậy, từ thế sa lầy ở nhóm cuối, CLB thành London đang tiến từng bước chắc chắn đến vị trí an toàn.

Sự khác biệt trong cuộc đua vô địch đến từ khả năng giành điểm khi đối đầu các đội tốp trên. West Ham thừa hiểu điều này, họ phải giành ít nhất một điểm nhằm tạo đà thuận lợi cho cuộc đua trụ hạng. Vòng này, Tottenham phải chơi trên sân của Liverpool và đây chính là thời cơ để West Ham bứt phá.

Phong độ, thành tích đối đầu West Ham vs Man City

Tại Ngoại hạng Anh, Man City là "ông kẹ" của West Ham. Trong 20 lần gặp nhau gần đây, Man City thắng West Ham đến 17 và hòa 3. Đêm nay, liệu cục diện ở cuộc đấu này có xoay chiều khi Man City đang là "Gã khổng lồ" trên đôi chân đất sét, trong khi West Ham đang hưng phấn tinh thần.

West Ham hãy nhìn cách Nottingham cầm hòa Man City trên sân Etihad. Nottingham cũng trong tâm thế cần điểm trụ hạng, đã chơi một trận quật cường để gạt giò nhà đương kim vô địch. Đúng là ở thế đường cùng, các CLB Anh luôn nguy hiểm khi va chạm ông lớn. Đây là cảnh báo cho Man City vì chỉ cần lơ là, họ sẽ trả giá.

Thông tin lực lượng West Ham vs Man City

West Ham United sẽ thiếu Crysencio Summerville, người đang có phong độ cao với 7 bàn trong 11 trận gần nhất, do chấn thương bắp chân gặp phải ở trận thắng Brentford tại FA Cup. Oliver Scarles và Adama Traore bỏ ngỏ khả năng ra sân, còn Lukasz Fabianski vẫn chấn thương lưng. Trên hàng công, Pablo Felipe có thể đá cùng Valentin Castellanos và Jarrod Bowen.

Bên phía Manchester City, Josko Gvardiol và Mateo Kovacic chưa thể trở lại, trong khi Rico Lewis còn bỏ ngỏ. Erling Haaland nhiều khả năng tiếp tục đá cao nhất, hỗ trợ bởi Phil Foden, Rayan Cherki, Savinho hoặc Jeremy Doku.



Đội hình dự kiến 2 CLB.