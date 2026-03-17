Truyền thông Malaysia sau án phạt gian lận nhập tịch: Tạm biệt Asian Cup 2027

Đặng Lai

TPO - Truyền thông Malaysia đồng loạt đưa tin về án phạt chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á dành cho đội tuyển Malaysia sau vụ bê bối nhập tịch. Tất cả đều coi đây là điều đương nhiên đối với nền bóng đá nước nhà.

Từ chỗ thắng 4-0, tuyển Malaysia bị xử thua 0-3

Trong bài viết mới nhất, tờ MakanBola giật tít: “Tạm biệt Asian Cup 2027”. Ấn phẩm này viết: “Như vậy, đã không có điều thần kỳ nào với đội tuyển Malaysia. Giấc mơ giành vé tham dự Asian Cup 2027 của Harimau Malaya đã tan vỡ khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vì sử dụng cầu thủ không đúng tư cách.

AFC thông báo các trận thắng 2-0 của Malaysia trước Nepal và 4-0 trước Việt Nam bị hủy bỏ. Malaysia bị xử thua 0-3 cả 2 trận. Quyết định này giáng một đòn mạnh vào chiến dịch vòng loại của đội tuyển quốc gia, qua đó chấm dứt cơ hội Malaysia giành vé tham dự vòng chung kết tại Saudi Arabia.

Hành trình của Malaysia đến Cúp bóng đá châu Á 2027 được xem là đã kết thúc. Malaysia chỉ còn trận gặp Việt Nam vào 31/3 như một trận đấu vì danh dự. Ngoài ra, FAM còn bị phạt 50.000 USD. Số tiền này càng làm tăng thêm áp lực lên cơ quan quản lý”.

Trận Malaysia thắng Nepal 2-0 bị hủy bỏ kết quả

Các trang tin lớn khác của Malaysia như New Straits Times, Bharian, Harian Metro… cũng đều đón nhận án phạt của AFC một cách bình thản vì đây là điều họ đã lường trước. Trong khi đó, ESPN phiên bản châu Á tỏ ra tiếc cho Bầy hổ khi đội tuyển này vì sai phạm mà đã bỏ lỡ cơ hội lớn.

“Với án phạt từ AFC, tuyển Malaysia từ chỗ có 15 điểm nay chỉ còn 9 điểm. Trong khi đó Việt Nam bỏ túi 15 điểm. Chỉ còn 1 lượt vòng loại cuối cùng nữa, Malaysia không thể vượt qua Việt Nam - đội đã giành vé tham dự Asian Cup lần thứ 3 liên tiếp”, ESPN viết.

“Trong khi đó, Malaysia sẽ vô cùng thất vọng khi họ chỉ mới trở lại Asian Cup sau 16 năm vắng bóng (vào năm 2023). Nếu như không có sai phạm nhập tịch, họ coi như đã đặt một chân vào VCK 2027”.

#Asian Cup 2027 #vòng loại Asian Cup 2027 #Việt Nam vs Malaysia #ĐT Việt Nam #Malaysia #Malaysia gian lận #FIFA #FAM

