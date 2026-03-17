CĐV Malaysia bức xúc khi đội nhà bị xử thua Việt Nam, đòi phá bỏ FAM, xây dựng lại

Hương Ly
TPO - Nhiều cổ động viên Malaysia thể hiện sự thất vọng khi đội nhà bị xử thua 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027, qua đó khép lại giấc mơ thẳng tiến đến vòng chung kết giải đấu.

Chiều 17/3, fanpage Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận họ đã nhận quyết định xử phạt từ Ủy ban Kỷ luật AFC. Theo đó, Malaysia đã bị xử thua 2 trận sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định trước Việt Nam và Nepal. Malaysia bị trừ 6 điểm và Việt Nam được cộng thêm 3 điểm, đồng nghĩa tham vọng tiến vào VCK Asian châu Á 2027 đã chấm dứt với "Những chú hổ Malay".

Bài đăng nhanh chóng thu hút gần 1.000 lượt bình luận và hàng chục nghìn lượt tương tác. Cổ động viên Khairiel Idzham viết: "Đây là nỗi xấu hổ". CĐV Mohammad Hilmi nêu quan điểm: "Luôn cố gắng chối bỏ, để rồi giờ đây dính chặt với mảng bám bẩn. Vậy thì hãy phá vỡ hết mọi thứ đi".

CĐV Fareez Razali chỉ trích giới thượng tầng bóng đá Malaysia: "Họ luôn nghĩ mình đúng và đây là sự thật sau cùng. Một gánh nặng, một nỗi hổ thẹn cho nền bóng đá Malaysia".

Ở diễn biến khác, nhiều CĐV quay sang trách ngược ban lãnh đạo CLB Johor Darul Ta'zim. CĐV Malaysia cho rằng JDT đẩy nhanh quá trình nhập tịch cho 3 cầu thủ để cống hiến cho CLB, khởi đầu cho một chuỗi nhập tịch cầu thủ sai quy định. Khi hệ quả xảy ra, FAM và đội tuyển Malaysia đang phải gánh lấy.

Bài đăng của Fanpage FAM nhận nhiều bình luận tiêu cực.

Sáng 17/3, truyền thông Malaysia đưa tin khoảng 70 CĐV đến trụ sở FAM để phản đối vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". Cuộc biểu tình của nhóm người này nhắm đến FAM và Ban tổ chức giải VĐQG Malaysia. Họ cho rằng cả 7 cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là 4 người đang khoác áo CLB JDT phải bị tước giấy tờ nhập tịch và không đủ điều kiện ra sân ở giải Malaysia.

Trước đó, nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới bóng đá Malaysia, với sự hậu thuẫn của trang New Straits Times liên tục công kích giới thượng tầng FAM. Họ cho rằng FAM phải thẳng thắn đối diện sự thật là đã sai lầm, công khai xin lỗi người dân Malaysia. Tuy nhiên, FAM vẫn kiên quyết chối bỏ hết lần này đến lần khác và tìm đủ mọi cách để kháng cáo dù khả năng chiến thắng không cao.

