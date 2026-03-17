Thêm tài trợ cho thể thao Việt Nam bứt phá ở Olympic

Thể thao Việt Nam có thể bay cao hơn nếu tăng được nguồn xã hội hoá

Theo đó TCL trở thành đối tác chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam, tiếp nối vai trò đối tác toàn cầu của Olympic và Paralympic đến năm 2032 của thương hiệu. Theo thỏa thuận hợp tác, TCL sẽ đồng hành cùng các hoạt động của Ủy ban Olympic Việt Nam, hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam và các VĐV tiêu biểu tới đông đảo công chúng.

Trong năm, các VĐV Việt Nam sẽ tham gia nhiều sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới dưới sự điều phối và hỗ trợ của Ủy ban Olympic Việt Nam. Nổi bật là: Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 tổ chức tại Trung Quốc (từ ngày 22 đến 30-4-2026); ASEAN Championship 2026 - Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (từ ngày 24-7 đến 26-8-2026); Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 - Asiad 20 tại Nhật Bản (từ ngày 19-9 đến 4-10-2026);

Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á 2026 tại Nhật Bản (từ ngày 18 đến 24-10-2026); Thế vận hội Olympic Trẻ Dakar 2026 tại Senegal (từ ngày 31-10 đến 13-11-2026); Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á dự kiến tổ chức tại Saudi Arabia.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Trần Văn Mạnh cho biết tiền thưởng nóng cho VĐV dự Asiad 20 sẽ bằng và nhiều khả năng cao hơn các đại hội trước. Theo ông Trần Văn Mạnh, trong quá trình đẩy mạnh xã hội hoá, tăng nguồn lực tài trợ từ các đơn vị doanh nghiệp đồng hành, chúng tôi đã hợp tác với Vietcontent. Đây là đơn vị tư vấn tài trợ cho Cục TDTT tại SEA Games 31.

Chủ tịch HĐQT Công ty Vietcontent, bà Trần Thuỳ Chi đánh giá cao tiềm năng của thể thao Việt Nam. "Vận động tài trợ không đơn giản là đi xin tiền các doanh nghiệp mà chúng ta cần tạo được các hệ giá trị giúp doanh nghiệp, các đơn vị đồng hành có thể tăng tương tác, lan toả hình ảnh tới công chúng. Với nguồn lực tài chính từ xã hội, thể thao Việt Nam sẽ có cơ hội để được đầu tư mạnh hơn, bứt phá trong tương lai. Chúng tôi cũng rất may mắn nhận được sự đồng hành của ngành thể thao, Cục TDTT và Uỷ ban Olympic Việt Nam trong quá trình hợp tác"-bà Trần Thuỳ Chi cho biết.

Theo Cục phó Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến, Vietcontent là đơn vị đã có kinh nghiệm trong vận động tài chính, tài trợ cho các sự kiện, liên đoàn thể thao Việt Nam. Hợp tác giữa Uỷ ban Olympic Việt Nam và các bên có thể đưa công tác vận động tài trợ, truyền thông...chuyên nghiệp hơn.