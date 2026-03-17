Malaysia bị xử thua 2 trận, tuyển Việt Nam chắc chắn dự vòng chung kết Asian Cup 2027

Chiều 17/3, Ủy ban Kỷ luật AFC ra quyết định cuối cùng về việc Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định ở vòng bảng Asian Cup 2027. Theo đó, Malaysia bị xử thua 0-3 cho 2 trận thắng Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0).

Trước khi AFC ra quyết định, Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm. Tuyển Việt Nam xếp sau với 12 điểm. Hai vị trí còn lại thuộc về Lào (3 điểm) và Nepal (chưa có điểm). Theo điều lệ vòng loại Asian Cup 2027, trong trường hợp các đội bằng điểm, vị trí cuối cùng sẽ được phân định dựa trên các chỉ số phụ, lần lượt là: Thành tích đối đầu trực tiếp, hiệu số bàn thắng/bàn thua trong các trận đối đầu trực tiếp.

Malaysia đã nắm trong tay lợi thế cực lớn để tiến vào VCK Asian Cup 2027. "Những chú hổ Malaysia" chỉ cần thua dưới 4 bàn ở trận lượt về gặp Việt Nam là chắc chắn đi tiếp".

Tuy nhiên, với án phạt từ AFC, Malaysia bị trừ 6 điểm cho 2 trận đấu đã chiến thắng nhờ sử dụng cầu thủ sai luật. Họ chỉ còn 9 điểm trước lượt đấu cuối cùng và rơi xuống nhì bảng. Trong khi đó, Việt Nam được cộng thêm 3 điểm, hơn Malaysia 6 điểm trước lượt đấu cuối nên đã chắc chắn tiến vào vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trận đấu quyết định trên sân Thiên Trường giờ chỉ còn mang tính chất thủ tục với tuyển Việt Nam và Malaysia.

BXH sau khi Malaysia bị trừ điểm.

FAM và 7 cầu thủ nhập tịch đã bị FIFA vạch trần hành vi làm giả giấy tờ. Sau án phạt từ FIFA, FAM và các cầu thủ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Thế nhưng, CAS bác đơn kháng cáo từ FAM, chỉ sửa đổi một số hạng mục để cho phép 7 cầu thủ được tập luyện trong thời gian bị treo giò 12 tháng. Sau cùng, AFC tiếp nhận vụ việc, chuyển hồ sơ sang Ủy ban Kỷ luật để quyết định 2 trận đấu Malaysia sử dụng cầu thủ sai quy định ở vòng loại Asian Cup 2027.

Vụ bê bối của FAM và 7 cầu thủ khiến nội bộ bóng đá Malaysia chia rẽ. Vài tháng qua, truyền thông và giới chuyên môn Malaysia liên tục kêu gọi FAM nhận sai và công khai xin lỗi. Dù vậy, FAM vẫn quyết tâm kháng cáo đến cùng, đến mọi nơi có thể nhưng kết quả thì vẫn thế.