Nhận định Chelsea vs PSG, 3h00 ngày 18/3: Khó khăn chồng chất

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs PSG, Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thầy trò HLV Liam Rosenior phải thắng với cách biệt 3 bàn để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Với tình hình lực lượng và phong độ hiện tại, "The Blues" khó làm nên chuyện lớn.

Nhận định trước trận Chelsea vs PSG

Trước giờ bóng lăn, Chelsea đón nhận hung tin khi đội trưởng Reece James chấn thương gân khoeo và sẽ nghỉ thi đấu vài tuần. James không ra sân ở trận này, đồng nghĩa với khó khăn chồng chất cho Chelsea. "The Blues" sẽ mất đi chân chuyền bóng đẳng cấp hàng đầu đội hình, đặc biệt là các tình huống cố định. Đáng lo hơn, việc không có thủ lĩnh tinh thần trong trận đấu mang tính một mất một còn trước PSG là bất lợi quá lớn cho Chelsea.

Ở trận lượt đi, binh đoàn của HLV Rosenior chơi không đến nỗi tệ trước PSG. Tai họa ập tới "The Blues" kể từ khoảnh khắc thủ môn Jorgensen mắc sai lầm ngớ ngẩn, dâng cho PSG bàn nâng tỷ số 3-2. Sau đó, Chelsea không gượng dậy nổi, thậm chí là thua thêm 2 bàn để khép lại trận đấu với trận thua đậm 2-5.

Thua 3 bàn sau trận lượt đi là khoảng cách quá lớn để Chelsea san lấp. Nhìn lại lịch sử Champions League, các đội thua với cách biệt 3 bàn trở lên ở lượt đi chỉ có hơn 8% cơ hội lội ngược dòng. Chelsea giờ phải lấy sân nhà Stamford Bridge làm điểm tựa, quyết tâm chơi một trận tưng bừng trước PSG để mong phép màu xảy ra.

Với PSG, lợi thế cho đại diện bóng đá Pháp đã quá rõ ràng. PSG được phép thua với cách biệt 2 bàn. Song, nhà đương kim vô địch sẽ không muốn bản thân bị rơi vào cảnh nghẹt thở như vậy. HLV Luis Enrique của PSG tuyên bố trước trận rằng, đội bóng của ông vẫn sẽ chơi tấn công và mong muốn tìm kiếm thêm chiến thắng.

Phong độ, thành tích đối đầu Chelsea vs PSG

Thất bại đậm trên sân Công viên các Hoàng tử đã giáng đòn nặng nề vào Chelsea. "The Blues" thua đậm và mất sức. Để rồi sau đó, Chelsea trở lại Ngoại hạng Anh và tiếp tục thua Newcastle. Tuần trăng mật của HLV Rosenior đã kết thúc. Chelsea giờ đối mặt tình cảnh rất tệ là sớm chia tay Champions League và thất thế ở cuộc đua vào tốp 4 Ngoại hạng Anh.

PSG thì khác. Trận thắng đậm Chelsea đã giúp các ngôi sao PSG trút bỏ gánh nặng, sau một giai đoạn thi đấu bất ổn ở các đấu trường. Gã nhà giàu bóng đá Pháp có đủ một tuần để nghỉ ngơi và sẵn sàng cho trận lượt về vòng 16 đội. Thể lực sẽ là yếu tố làm nên khác biệt ở lượt về đại chiến Chelsea và PSG.

Thông tin lực lượng Chelsea vs PSG

Estevao Willian sẽ trở lại sau chấn thương, mang đến cho HLV Rosenior thêm phương án sắp xếp hàng công. Bên phía PSG, Fabian Ruiz nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Lực lượng của PSG lúc này rõ ràng sung mãn và đa dạng lựa chọn hơn hẳn Chelsea.

Đội hình dự kiến 2 CLB.