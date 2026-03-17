Điểm danh 5 ngôi sao U23 Việt Nam có thể được ông Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ khi đấu trận lượt về Vòng loại Asian Cup 2027 với Malaysia?

Chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại ngày 21/3 tới. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang-sik dự kiến triệu tập khoảng 30 cầu thủ.

Số này gồm đầy đủ những gương mặt đang có phong độ tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện nay, gồm những trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu (Công an Hà Nội) hay Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội)...Nhà cầm quân Hàn Quốc dự báo sẽ trao cơ hội cho một số gương mặt trẻ ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Khuất Văn Khang chơi ngày càng chững chạc trong vai trò thủ quân U23 Việt Nam

Điều này càng khả thi hơn nếu tới đây AFC ra phán quyết trừ điểm của Malaysia do bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch. Trong trường hợp bị đó, Malaysia (đang 15 điểm) sẽ còn 9 điểm, trong khi đội tuyển Việt Nam (12 điểm) sẽ có 15 điểm và giành vé đi tiếp. HLV Kim Sang-sik sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để các cầu thủ trẻ ra sân, tích luỹ kinh nghiệm thi đấu.

Trong số này có thể kể tới tiền vệ Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel). Anh đóng vai thủ quân đội tuyển U23 Việt Nam xuyên suốt các giải đấu trong năm 2025, từ giải Vô địch U23 châu Á 2025 đến SEA Games 33 (Thái Lan) và VCK U23 châu Á 2025 (Saudi Arabia).

Do án phạt của AFC, Phạm Lý Đức và Đình Bắc sẽ không được ra sân ở trận đấu với Malaysia. Tuy nhiên, đây sẽ là 2 gương mặt nhiều tiềm năng được ông Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển Việt Nam các đợt tập trung sau. Phạm Lý Đức là ứng viên thứ 2 được ông Kim Sang-sik để mắt tới. Thực tế, trung vệ xuất thân từ Học viện bóng đá Nutifood từng được HLV Kim Sang-sik cho ra sân ở trận lượt đi với Malaysia hồi tháng 6/2025. Sở hữu thể hình lý tưởng, Lý Đức vừa giỏi phòng ngự đồng thời có duyên khi tham gia tấn công nhờ khả năng không chiến tốt. Do án phạt AFC, Lý Đức sẽ

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá) được đánh giá cao bởi năng lượng dồi dào, khả năng chiến đấu mạnh mẽ khu vực tuyến giữa. Anh đóng vai trụ cột và chơi nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2025. Sự chắc chắn của tuyến giữa là bệ đỡ cho các tiền đạo phía trên như Nguyễn Đình Bắc toả sáng.

Một gương mặt đáng chú ý khác là trung vệ Nhật Minh, cũng được đào tạo bởi Học viện bóng đá Nutifood. Không có chiều cao quá nổi bật nhưng Nhật Minh chơi quyết đoán, thông minh và mạnh mẽ trong tranh chấp. ﻿

Nhật Minh là cầu thủ duy nhất đá chính trọn 6 trận của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Tổng cộng, trung vệ Hải Phòng đá hơn 600 phút, không tính thời gian bù giờ ở giải đấu này.

Trận đấu với Malaysia sẽ diễn ra ngày 31/3 tới. Hiện VFF và HLV Kim Sang-sik vẫn đang chờ phán quyết cuối của AFC đối với vụ việc của Malaysia. Theo kế hoạch sau khi tập trung ngày 21/3, đội sẽ có trận giao hữu với Bangladesh tại Hàng Đẫy.