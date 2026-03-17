Điểm danh 5 ngôi sao U23 Việt Nam có thể được ông Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển Việt Nam

TPO - Khuất Văn Khang, Phạm Lý Đức hay Nguyễn Thái Sơn...là những gương mặt giàu tiềm năng, hứa hẹn sẽ được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam.
Chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại ngày 21/3 tới. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang-sik dự kiến triệu tập khoảng 30 cầu thủ.
Số này gồm đầy đủ những gương mặt đang có phong độ tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện nay, gồm những trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu (Công an Hà Nội) hay Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội)...Nhà cầm quân Hàn Quốc dự báo sẽ trao cơ hội cho một số gương mặt trẻ ở đội tuyển U23 Việt Nam.
Điều này càng khả thi hơn nếu tới đây AFC ra phán quyết trừ điểm của Malaysia do bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch. Trong trường hợp bị đó, Malaysia (đang 15 điểm) sẽ còn 9 điểm, trong khi đội tuyển Việt Nam (12 điểm) sẽ có 15 điểm và giành vé đi tiếp. HLV Kim Sang-sik sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để các cầu thủ trẻ ra sân, tích luỹ kinh nghiệm thi đấu.
Trong số này có thể kể tới tiền vệ Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel). Anh đóng vai thủ quân đội tuyển U23 Việt Nam xuyên suốt các giải đấu trong năm 2025, từ giải Vô địch U23 châu Á 2025 đến SEA Games 33 (Thái Lan) và VCK U23 châu Á 2025 (Saudi Arabia).
Trận đấu với Malaysia sẽ diễn ra ngày 31/3 tới. Hiện VFF và HLV Kim Sang-sik vẫn đang chờ phán quyết cuối của AFC đối với vụ việc của Malaysia. Theo kế hoạch sau khi tập trung ngày 21/3, đội sẽ có trận giao hữu với Bangladesh tại Hàng Đẫy.