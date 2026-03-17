Báo chí và cổ động viên Đông Nam Á bức xúc với cách AFC xử lý sai phạm của Malaysia

TPO - Những ngày gần đây, cách xử lý của AFC đối với bê bối nhập tịch của đội tuyển Malaysia đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong truyền thông khu vực Đông Nam Á. Sau khi các cơ quan pháp lý bóng đá quốc tế đã đưa ra kết luận rõ ràng, việc AFC vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng khiến nhiều tờ báo và người hâm mộ tỏ ra khó hiểu.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John.

Theo phán quyết mới đây nhất của Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới (CAS), bảy cầu thủ Malaysia đã bị cấm thi đấu 12 tháng vì những sai phạm liên quan đến hồ sơ nhập tịch. Tuy nhiên, điều khiến nhiều tờ báo và người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á thắc mắc là AFC vẫn chưa công bố hình thức kỷ luật đối với Malaysia. Theo quy định của bóng đá quốc tế, nếu một đội tuyển sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, kết quả trận đấu sẽ bị hủy và đội tuyển đó bị xử thua với tỷ số 0-3.

Tờ Bola Sport của Indonesia dẫn lời tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John: "Theo AFC, bóng đá Malaysia sẽ không chịu chung số phận giống như Timor Leste, sau vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca.

Trong trường hợp của Timor Leste, các vi phạm của đội này chỉ được phát hiện sau khi giải đấu kết thúc. Vì thế, bạn không thể trừng phạt một đội bóng sau khi sự việc đã xảy ra, mà phải áp dụng hình phạt đó cho tương lai. Còn với đội tuyển Malaysia, hành vi vi phạm được phát hiện khi giải đấu vẫn đang diễn ra. Các quy định không cho phép Ủy ban Kỷ luật AFC áp đặt hình phạt vượt quá giới hạn cho phép".

Tờ Bola bình luận: "Những phát biểu của tổng thư ký AFC phần nào hé lộ cách Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ xử lý vụ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả ở đội tuyển Malaysia".

CNN Indonesia bày tỏ quan điểm: "AFC từng xử phạt hai quan chức của Liên đoàn Bóng đá Timor Leste là các ông Amandio de Araujo Sarmento (cựu tổng thư ký) và Gelasio de Silva Carvalho mỗi người 3.000 USD (gần 79 triệu đồng) khi Timor Leste sử dụng cầu thủ nhập tịch với hồ sơ giả, cấm họ tham gia các hoạt động bóng đá vài năm.

Hiện tại, AFC vẫn chưa đưa ra bất kỳ hình phạt nào với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và đội tuyển Malaysia. Tổng thư ký AFC Windsor Paul John chỉ ám chỉ rằng có sự khác biệt về án phạt, giữa hai nền bóng đá Malaysia và Timor Leste".

Năm 2017, AFC hủy tư cách thi đấu của 12 cầu thủ Timor Leste gốc Brazil trong giai đoạn 2011-2015. Sai phạm được xác định sau khi Bộ Tư pháp Timor Leste thông báo hộ chiếu của nhóm cầu thủ này là bất hợp pháp. LĐBĐ nước này bị kết tội làm giả giấy khai sinh, dẫn đến hủy kết quả 29 trận đấu, trong đó 7 trận thuộc vòng loại World Cup 2018, đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019. Bên cạnh đó, Timor Leste bị cấm dự vòng loại Asian Cup 2023.

Các cổ động viên bóng đá Đông Nam Á cũng lên tiếng, bày tỏ sự thất vọng khi AFC vẫn chưa đưa ra án phạt dành cho Malaysia. Tài khoản Natipong Thamchai đến từ Thái Lan bình luận: "Tôi cho rằng AFC nên nhanh chóng đưa ra án phạt. FIFA đã ra án phạt rồi, CAS cũng ra phán quyết cuối cùng rồi, duy nhất AFC vẫn viện đủ lý do để FAM tìm cách chạy án".

Tài khoản Tyo Heribowo đến từ Indonesia tỏ ra bức xúc: "Sự khác biệt giữa Timor-Leste và Malaysia chỉ khác nhau ở thời điểm phát hiện, còn bản chất vụ bê bối nhập tịch cầu thủ là hoàn toàn giống nhau. Khi sai phạm giống nhau thì án phạt cũng phải giống nhau. Thật nực cười khi AFC tìm cách lách luật cho FAM".