Trip.com và Visa hợp tác trao chuyến đi miễn phí toàn phần tham dự FIFA World Cup 2026™

Người dùng đặt dịch vụ du lịch trên ứng dụng Trip.com và thanh toán bằng thẻ Visa có cơ hội nhận được chuyến đi trọn gói toàn phần tới sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh sắp diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Trip.com và Visa chính thức công bố hợp tác chiến lược với chung tầm nhìn thúc đẩy kết nối toàn cầu thông qua du lịch. Điểm nhấn của mối quan hệ hợp tác này là những hoạt động xoay quanh sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026™. Theo nghiên cứu từ Nielsen vào năm 2022, Việt Nam là quốc gia yêu bóng đá cuồng nhiệt nhất Đông Nam Á khi có tới 75% người được hỏi bày tỏ sự quan tâm đến môn thể thao vua. Tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt này chính là tiền đề lý tưởng để các nhãn hàng kết nối fans Việt với không khí sôi động của một sự kiện quốc tế.

Từ ngày 09 tháng 03 năm 2026, hai thương hiệu sẽ chính thức khởi động chương trình Đua Top Chi Tiêu. Theo đó, các chủ thẻ Visa khi đặt dịch vụ du lịch qua ứng dụng Trip.com sẽ có cơ hội nhận giải đặc biệt là một chuyến đi trọn gói tới xem trực tiếp FIFA World Cup 2026™, bao gồm vé máy bay khứ hồi, nơi lưu trú, vé xem trận đấu cùng những trải nghiệm độc đáo được thiết kế riêng.

Kết nối thế giới thông qua du lịch

Thói quen du lịch gắn liền với các sự kiện thể thao, âm nhạc và văn hóa đã dần trở thành một xu hướng nổi bật, trở thành động lực mới của ngành du lịch toàn cầu. Theo báo cáo “Why Travel? 2025” do Trip.com và Google thực hiện thì:

• 63% du khách châu Á - Thái Bình Dương đã từng du lịch để tham dự các sự kiện âm nhạc và thể thao.

• 66% sẵn sàng ra nước ngoài để trải nghiệm các sự kiện lớn.

• Lượng tìm kiếm toàn cầu về du lịch gắn với thể thao bền bỉ tăng gấp 5 lần trong năm qua.

• 90% người dùng Trip.com mong muốn kết hợp sự kiện thể thao với khám phá văn hóa địa phương.

*Nguồn: báo cáo “Why Travel? 2025” do Trip.com và Google

Dựa trên nền tảng chung này, Trip.com và Visa mong muốn truyền cảm hứng “du lịch để kết nối", giúp mọi hành trình trở nên dễ dàng, liền mạch và ý nghĩa hơn, thông qua giải pháp du lịch toàn diện và thanh toán an toàn toàn cầu.

Sự hợp tác này kết hợp giải pháp du lịch toàn diện của Trip.com tại 39 quốc gia, hợp tác với hơn 1,5 triệu khách sạn tại 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 640 hãng hàng không kết nối 3.400 sân bay trên toàn thế giới; với các giải pháp thanh toán an toàn, đa quốc gia của Visa tại hơn 200 quốc gia và hỗ trợ giao dịch bằng 160 loại tiền tệ.

Đại diện Trip.com, ông Nam Nguyễn, tổng giám đốc Trip.com Việt Nam, chia sẻ: “Tại Trip.com, chúng tôi theo đuổi sứ mệnh đồng hành cùng du khách trên hành trình tìm kiếm chuyến đi hoàn hảo, góp phần kiến tạo một thế giới kết nối hơn thông qua du lịch. FIFA World Cup 2026™ là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam. Chúng tôi rất hào hứng khi hợp tác cùng Visa để mang đến cơ hội có một không hai này, giúp người hâm mộ được trực tiếp hòa mình vào không khí sôi động của giải đấu. Thông qua hành trình này, chúng tôi kỳ vọng mang đến trải nghiệm đáng nhớ, nơi sự cuồng nhiệt của thể thao hoà quyện cùng những khám phá văn hóa và trải nghiệm thanh toán liền mạch, để cùng người hâm mộ hiện thực hoá giấc mơ FIFA World Cup 2026™”.

Đại diện Visa, bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, khẳng định: “Visa cam kết mang lại trải nghiệm thanh toán liền mạch, giúp mọi hành trình tại các sân chơi lớn nhất thế giới trở nên thuận tiện và đầy ý nghĩa, gắn kết mọi người qua những khoảnh khắc hoà chung nhịp đập với những cộng đồng toàn cầu. Bằng cách hỗ trợ du khách tận hưởng tối đa mỗi chuyến đi và thúc đẩy sự gắn kết sâu sắc giữa con người với các nền văn hóa, chúng tôi đang góp phần biến ước mơ tham dự các sự kiện đẳng cấp quốc tế của người hâm mộ bóng đá Việt Nam thành hiện thực”.

Chương trình “Đua Top Chi Tiêu” - Chạm tới FIFA World Cup 2026™

Tâm điểm của hợp tác chiến lược giữa Trip.com và Visa trong năm 2026 là chương trình “Đua Top Chi Tiêu” (Top Spending Race), diễn ra từ ngày 09/03/2026 đến hết ngày 07/04/2026. Cơ chế tham gia:

• Áp dụng cho chủ thẻ Visa phát hành tại Việt Nam.

• Đặt dịch vụ du lịch trên Trip.com và thanh toán bằng thẻ Visa.

• Xếp hạng dựa trên tổng chi tiêu hợp lệ trong thời gian chương trình.

Kết thúc chương trình, 2 người dùng có tổng chi tiêu cao nhất sẽ nhận được giải thưởng đặc biệt là suất du lịch trọn gói dành cho 2 người mỗi giải để tham dự FIFA World Cup 2026™ tại Mỹ, bao gồm:

• Vé máy bay khứ hồi (khởi hành từ Hà Nội/TP Hồ Chí Minh đi Miami, USA).

• Lưu trú khách sạn.

• Vé xem trận đấu chính thức.

• Các trải nghiệm tại điểm đến.

• Quyền lợi đặc biệt từ Visa.

• Phí dịch vụ Visa.

• Trong trường hợp đồng hạng, giao dịch hợp lệ sớm hơn sẽ được ưu tiên.

Thông qua hợp tác này, Trip.com và Visa không chỉ mang đến ưu đãi hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa thông điệp “Travel the World to Connect” - du lịch để kết nối thế giới, mở ra cơ hội để du khách Việt trở thành một phần của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, đồng thời trải nghiệm hành trình kết nối văn hóa toàn cầu.