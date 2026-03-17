Nhận định Sporting Lisbon vs Bodo Glimt, 00h45 ngày 18/3: Nhiệm vụ bất khả thi

TPO - Nhận định bóng đá Sporting Lisbon vs Bodo Glimt, Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Sporting Lisbon có thể lật ngược tình thế ở trận lượt về khi trận đấu diễn ra tại sân vận động José Alvalade?

Nhận định trước trận đấu Sporting Lisbon vs Bodo Glimt

Trận lượt đi vòng 16 đội Champions League đã kết thúc với kết quả bất ngờ đối với nhiều người. Bodo Glimt, đội bóng đến từ Na Uy, đã đè bẹp đối thủ trên sân nhà với cách biệt khó tin 3-0. Chiến thắng này giúp Bodo Glimt tiến một bước dài đến vòng tứ kết.

Đó là trận đấu mà Bodo Glimt đã chiến thắng mọi lập luận cho rằng họ bị đánh giá thấp hơn. Thứ nhất, giải VĐQG Na Uy vừa mới khởi tranh, Bodo Glimt không có nhiều trận chính thức trong tháng 1 và tháng 2 để chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh ở cúp châu lục.

Thứ 2, Bodo Glimt bị đánh giá thấp hơn rất nhiều về cả thực lực lẫn kinh nghiệm. Họ có ít ngôi sao hơn, lại đang thi đấu mùa đầu tiên ở Cúp C1 châu Âu. Nhưng bỏ qua tất cả, Bodo Glimt một lần nữa thể hiện trình độ thi đấu đặc biệt cao trên sân nhà.

Đội bóng tạo ra vô số cơ hội và lẽ ra có thể ghi nhiều bàn hơn. Tỷ số 3-0 cho thấy tiềm lực đáng gờm của đội bóng này, chứng tỏ những chiến thắng vừa qua trước Inter và Man City không phải là “phút giây bốc đồng” của họ.

Thật khó để chọn ra một cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng Na Uy, bởi mỗi cầu thủ đều là một phần quan trọng trong màn trình diễn tổng thể. Điều đáng chú ý là chiến thắng trước Sporting là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Bodo/Glimt tại Champions League mùa này. Trước đó, đội bóng Na Uy đã đánh bại Manchester City (3-1), Atletico Madrid (2-1), và cũng vượt qua Inter Milan hai lần (3-1 và 2-1).

Phong độ, lịch sử đối đầu Sporting Lisbon vs Bodo Glimt

Với chủ nhà, Sporting đang có một mùa giải khá tốt. Bên cạnh việc giành quyền vào vòng play-off Champions League, đội bóng còn duy trì cơ hội tuyệt vời để vô địch Cúp Quốc gia và đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng giải vô địch Bồ Đào Nha (kém Porto 7 điểm nhưng còn một trận chưa đấu).

Cuối tuần trước, Sporting Lisbon dự kiến ​​ đối đầu với Tondela, nhưng Liên đoàn đã đồng ý hoãn trận đấu để Sporting có thêm thời gian chuẩn bị cho trận lượt về gặp Bodo Glimt. Một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đang chờ đợi Sporting Lisbon ở lượt về khi họ phải tạo chênh lệch ít nhất 3 bàn thì mới có thể ngược dòng.

Không thể phủ nhận ở lượt đi, mặt sân nhân tạo đã mang lại lợi thế đáng kể cho câu lạc bộ Na Uy, và Bodo Glimt đã tận dụng triệt để điều đó. Lần này tại sân nhà José Alvalade, Sporting Lisbon hứa hẹn sẽ trở lại mạch thắng khi ở nơi này, họ đang duy trì mạch 5 trận thắng liên tiếp. Nhưng khó có khả năng Sporting Lisbon tạo ra tỷ số đậm để họ mở ra màn ngược dòng.