Đội tuyển Việt Nam làm mới sức mạnh từ những sự trở lại và nhân tố trẻ

TPO - Danh sách 23 tuyển thủ của HLV Kim Sang-sik cho FIFA Days tháng 3/2026 không chỉ giữ vững bộ khung giàu kinh nghiệm mà còn đón sự trở lại của nhiều trụ cột cùng những nhân tố mới đầy hứa hẹn, mở ra kỳ vọng về cú hích cho đội tuyển Việt Nam trước loạt trận quan trọng.

Ở khung gỗ, bộ đôi Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy. Hàng thủ vẫn có sự hiện diện của những cái tên quen thuộc như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Xuân Mạnh hay Vũ Văn Vĩ. Tuyến giữa được dẫn dắt bởi Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải, trong khi hàng công vẫn đặt kỳ vọng vào Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Xuân Son.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở hàng phòng ngự, nơi Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng chính thức tái xuất sau thời gian dài điều trị chấn thương. Đây không chỉ là sự bổ sung về chuyên môn, mà còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.

Với Trần Đình Trọng, trung vệ này đang dần lấy lại phong độ trong màu áo CLB Công an Hà Nội, cho thấy sự ổn định và bản lĩnh nơi hàng thủ. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu dù mới trở lại nhưng đã nhanh chóng tạo dấu ấn với những đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, phát đi tín hiệu tích cực về thể trạng và cảm giác thi đấu.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc, đợt tập trung tháng 3 còn chứng kiến làn gió mới mang tên Đỗ Hoàng Hên. Tiền vệ nhập tịch này được đánh giá cao ở khả năng sáng tạo, kỹ thuật cá nhân và tư duy chơi bóng hiện đại. Sau nhiều năm thi đấu tại V.League, sự xuất hiện của anh được kỳ vọng sẽ gia tăng chất “biến hóa” cho tuyến giữa.

Ngoài ra, những cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son hay Cao Pendant Quang Vinh tiếp tục góp mặt, tạo nên sự đa dạng về phong cách thi đấu trong đội hình.

Ở chiều ngược lại, sự vắng mặt của hậu vệ Bùi Tiến Dũng vì chấn thương là tổn thất đáng kể. Tuy nhiên, việc Bùi Hoàng Việt Anh trở lại phần nào giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án gia cố hàng thủ.

Đáng chú ý, ban huấn luyện vẫn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Trần Trung Kiên, Nguyễn Nhật Minh hay Khuất Văn Khang, những gương mặt được xem là tương lai của bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, hai tài năng trẻ Phạm Lý Đức và Nguyễn Đình Bắc lỡ hẹn vì án treo giò từ cấp độ U23.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/3. Trong dịp FIFA Days, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy, trước khi bước vào trận đấu quan trọng gặp Malaysia tại Sân vận động Thiên Trường ngày 31/3 tại vòng loại cuối AFC Asian Cup 2027.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, sức trẻ và những nhân tố mới đang tạo nên diện mạo đáng kỳ vọng cho đội tuyển Việt Nam. FIFA Days tháng 3 không chỉ là bước chạy đà, mà còn là phép thử quan trọng cho tham vọng vươn tầm của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.