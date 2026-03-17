Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

CĐV Malaysia biểu tình phản đối lãnh đạo Liên đoàn bao che 7 tuyển thủ nhập tịch

Đặng Lai

TPO - Khoảng 70 cổ động viên Malaysia đã tập trung trước trụ sở Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hôm nay, để phản đối vấn đề giấy tờ giả mạo của 7 tuyển thủ nhập tịch “lậu”.

b403ef2b-1ce6-45da-a5a6-9e5f6c1f359a.jpg

Nhóm cổ động viên này bắt đầu tập trung trước tòa nhà lúc 10 giờ sáng nay (09h00 theo giờ Việt Nam) với nhiều biểu ngữ hướng đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia. Họ muốn lời giải thích từ các lãnh đạo FAM. Và họ đe dọa nếu không nhận được lời giải thích thỏa đáng, phong trào phản đối FAM sẽ lan rộng và dữ dội hơn.

Mohamad Hairy Ibrahim, người đi đầu cuộc biểu tình, nhấn mạnh: “Đây chỉ là sự khởi đầu của người hâm mộ bóng đá Malaysia. Hôm nay chúng tôi đã đến trụ sở FAM để phản đối một cách ôn hòa về vấn đề 7 tuyển thủ sử dụng giấy tờ giả mạo, điều đã được FIFA xác nhận.

Hành động của Liên đoàn bóng đá Malaysia khi xác nhận hình phạt đối với 7 cầu thủ cho thấy họ đồng ý với quyết định của FIFA, rằng các cầu thủ liên quan không phải là công dân Malaysia hợp pháp. Tuy nhiên, FAM vẫn phớt lờ các quy tắc và không tôn trọng các quyết định của CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao) cũng như FIFA về vấn đề này.

malaysia-ok.jpg

Là người hâm mộ, chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy mạnh mẽ nhất các hoạt động phản đối lại Liên đoàn. Đây mới chỉ là khởi đầu của chúng tôi. Các cuộc phản đối sẽ thúc đẩy cho đến khi vấn đề này được giải quyết. Nếu FAM và MFL (Cơ quan điều hành giải VĐQG Malaysia) không có động thái gì, chúng tôi sẽ cố gắng làm điều gì đó lớn hơn”.

Trước đó, một số người hâm mộ đã bày tỏ sự không hài lòng sau khi MFL xác nhận không trừng phạt 4 tuyển thủ nhập tịch gian dối. 4 cái tên này gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Palmero. Họ vẫn được thi đấu với tư cách là nội binh ở giải VĐQG Malaysia. Động thái từ MFL đồng nghĩa cơ quan này gián tiếp công nhận 4 tuyển thủ nhập tịch gian dối là công dân Malaysia.

Trên mạng xã hội, nhiều NHM cũng không đồng tình khi FAM chưa bị xử lý sau vụ việc họ cho là "làm xấu mặt nền bóng đá". Các CĐV muốn cả 7 tuyển thủ nhập tịch của Malaysia phải bị tước hộ chiếu.

Xem thêm

Cùng chuyên mục