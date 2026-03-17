CĐV Malaysia biểu tình phản đối lãnh đạo Liên đoàn bao che 7 tuyển thủ nhập tịch

Nhóm cổ động viên này bắt đầu tập trung trước tòa nhà lúc 10 giờ sáng nay (09h00 theo giờ Việt Nam) với nhiều biểu ngữ hướng đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia. Họ muốn lời giải thích từ các lãnh đạo FAM. Và họ đe dọa nếu không nhận được lời giải thích thỏa đáng, phong trào phản đối FAM sẽ lan rộng và dữ dội hơn.

Mohamad Hairy Ibrahim, người đi đầu cuộc biểu tình, nhấn mạnh: “Đây chỉ là sự khởi đầu của người hâm mộ bóng đá Malaysia. Hôm nay chúng tôi đã đến trụ sở FAM để phản đối một cách ôn hòa về vấn đề 7 tuyển thủ sử dụng giấy tờ giả mạo, điều đã được FIFA xác nhận.

Hành động của Liên đoàn bóng đá Malaysia khi xác nhận hình phạt đối với 7 cầu thủ cho thấy họ đồng ý với quyết định của FIFA, rằng các cầu thủ liên quan không phải là công dân Malaysia hợp pháp. Tuy nhiên, FAM vẫn phớt lờ các quy tắc và không tôn trọng các quyết định của CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao) cũng như FIFA về vấn đề này.

Là người hâm mộ, chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy mạnh mẽ nhất các hoạt động phản đối lại Liên đoàn. Đây mới chỉ là khởi đầu của chúng tôi. Các cuộc phản đối sẽ thúc đẩy cho đến khi vấn đề này được giải quyết. Nếu FAM và MFL (Cơ quan điều hành giải VĐQG Malaysia) không có động thái gì, chúng tôi sẽ cố gắng làm điều gì đó lớn hơn”.

Trước đó, một số người hâm mộ đã bày tỏ sự không hài lòng sau khi MFL xác nhận không trừng phạt 4 tuyển thủ nhập tịch gian dối. 4 cái tên này gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Palmero. Họ vẫn được thi đấu với tư cách là nội binh ở giải VĐQG Malaysia. Động thái từ MFL đồng nghĩa cơ quan này gián tiếp công nhận 4 tuyển thủ nhập tịch gian dối là công dân Malaysia.

Trên mạng xã hội, nhiều NHM cũng không đồng tình khi FAM chưa bị xử lý sau vụ việc họ cho là "làm xấu mặt nền bóng đá". Các CĐV muốn cả 7 tuyển thủ nhập tịch của Malaysia phải bị tước hộ chiếu.