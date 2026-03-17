Giải quần vợt Tennis Lâm Đồng ngày 11-12/4 gây quỹ tiếp sức học sinh nghèo đến trường

Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 11-12/4/2026 tại sân Tennis Ngọc Oanh (số 04 Nguyễn Khuyến, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Giải đấu được tổ chức với ý nghĩa xã hội sâu sắc khi toàn bộ số tiền thu được từ việc tổ chức giải sẽ được trao hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại một số trường tiểu học trên địa bàn.

Cụ thể, các em học sinh thuộc Trường Tiểu học Tà Nung (phường Cam Ly - Đà Lạt) và Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) sẽ được nhận hỗ trợ trực tiếp. Mỗi em học sinh trong danh sách sẽ được trao 10 triệu đồng tiền mặt, nhằm động viên các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực trong học tập và cuộc sống.

Trong danh sách được hỗ trợ có nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn như học sinh đến từ gia đình đông anh em, cha mẹ lao động chính với thu nhập bấp bênh, hoặc hoàn cảnh mồ côi, thiếu thốn điều kiện học tập. Ban tổ chức kỳ vọng nguồn hỗ trợ từ giải đấu sẽ góp phần giúp các em có thêm động lực vươn lên.

Theo Ban tổ chức, giải đấu năm nay có 1 nội dung thi đấu chính: Đôi Nam 1250, dành cho các vận động viên có điểm trình trên hệ thống diendantennishaiduong-lamdong.com. Các vận động viên chưa có điểm hoặc điểm đề xuất sẽ được Ban tổ chức kiểm tra và xét duyệt nhằm đảm bảo tính công bằng, phù hợp với trình độ chuyên môn của giải.

Lệ phí tham gia giải là 2.000.000 đồng/đội. Ban tổ chức cũng bố trí phục vụ ăn trưa và nước uống cho các vận động viên trong suốt thời gian thi đấu.

Thời gian đăng ký tham gia giải đấu kéo dài từ khi ban hành điều lệ đến hết ngày 08/4/2026. Lễ bốc thăm thi đấu dự kiến diễn ra vào 10h ngày 09/4/2026. Các trận đấu sẽ chính thức khởi tranh từ 8h ngày 11/4/2026, thi đấu các trận từ vòng loại đến chung kết nhánh 1. Sang ngày 12/4/2026, các trận đấu của nhánh 2 sẽ được tổ chức và trận chung kết cùng lễ trao giải dự kiến diễn ra vào 15h cùng ngày.

Các trận đấu được tổ chức theo thể thức playoff một set đến 6 game. Khi tỉ số đạt 5-5, hai đội sẽ thi đấu tiebreak chạm 7 điểm, cách biệt 2 điểm để xác định đội thắng. Trong trường hợp điểm số game đạt 40-40, luật bóng quyết định (golden point) sẽ được áp dụng nhằm tăng tính kịch tính cho trận đấu.

Về cơ cấu giải thưởng, nội dung Đôi nam 1250 có tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn gồm: Giải Nhất: 10.000.000 đồng; Giải Nhì: 5.000.000 đồng; Hai giải Ba: Mỗi giải 3.000.000 đồng.

Ông Trương Tấn Trung - Chủ tịch diễn đàn Tennis Hải Dương - Lâm Đồng, Giám đốc Công ty Xây dựng Hải Dương Đà Lạt, cho biết: Giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho cộng đồng yêu quần vợt tại địa phương mà còn là hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, hướng tới việc chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

"Chúng tôi mong muốn thông qua giải đấu sẽ kết nối cộng đồng người yêu tennis tại Lâm Đồng, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, cùng chung tay hỗ trợ các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập", ông Trung chia sẻ.