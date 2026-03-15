Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đã kết thúc?

TPO - Sau trận hòa tai hại trên sân West Ham, Man City bị Arsenal nới rộng cách biệt lên 9 điểm. Tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh của "The Citizens" có lẽ đã kết thúc từ cú sẩy chân này.

Còn gì cay đắng hơn cho Man City khi West Ham chỉ có đúng một pha dứt điểm ở trận này nhưng đó lại là bàn thắng từ pha dàn xếp đá phạt góc. Nửa xanh thành Manchester thực hiện đến 23 pha dứt điểm, song chỉ một lần tạo khác biệt bằng cú bấm bóng xuất thần của Bernardo Silva.

Trong trận đấu phải ngồi trên khán đài vì án treo giò, Pep Guardiola chỉ biết bất lực nhìn mọi thứ trôi khỏi tầm tay. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ông vội bước vào đường hầm. Dưới sân, Erling Haaland thất thần đứng lặng ở một góc. Tân binh Semenyo thì ngồi bệt xuống mặt cỏ với nét mặt lạnh tanh. Tất cả đều hiểu rằng, bị West Ham cầm hòa vào thời điểm này gần như là dấu chấm hết cho cuộc đua vô địch.

Một tuần ác mộng của Man City

Trên sân Olympic, Man City cầm bóng đến 71% và thực hiện gần 800 đường chuyền. Ý đồ của West Ham đã rõ ràng từ đầu. "Búa tạ" đang trong cuộc chiến trụ hạng và họ làm mọi thứ để có điểm trước Man City. West Ham phòng ngự đến tiêu cực và chẳng màng đến mặt trận tấn công. Man City thoải mái cầm bóng và lên phương án "khoan bê tông", song các học trò của Pep đã bất lực.

Các chân sút của Man City thiếu nhạy bén và phần nào đó là may mắn để ghi bàn kết liễu West Ham. Giá như cú đặt lòng của Semenyo đưa bóng chệch vào trong vài cm, Man City đã ghi bàn ở đúng phút cuối hiệp một. Giá như thủ môn West Ham không xuất thần, Haaland đã tạo khác biệt ở phút 60. Ở cơ hội cuối cùng của Man City, trớ trêu khi bóng vào sân một trung vệ như Guehi và anh đã sút lên trời ở khoảng cách chỉ khoảng 3m.

Những pha dứt điểm của cầu thủ Man City bị "lệch thước ngắm" nghiêm trọng ở trận này. Đằng sau những cơ hội bị bỏ lỡ, thiếu chính xác ở bước xử lý quyết định là đôi chân mệt mỏi của các cầu thủ Man City. Họ vừa trải qua một tuần thi đấu khắc nghiệt trước Newcastle (FA Cup), Real Madrid (Champions League) và chuyến làm khách đến sân của West Ham.

Khoảnh khắc Semenyo và Haaland thất thần trên sân.

Cả 3 trận đấu đều mang tính chất đặc biệt quan trọng với Man City. Pep không muốn buông đấu trường nào, dù đó là chuyến làm khách tới sân của Newcastle ở FA Cup. Họ vượt qua "Chích chòe" để tiến vào tứ kết giải đấu lâu đời nhất thế giới nhưng thua Real và bị West Ham cầm hòa. Sau một tuần ác mộng, The Citizens đối diện khe cửa cực hẹp để vượt qua vòng 16 đội Champions League. Và khoảng cách giữa họ với Arsenal bị nới rộng.

Arsenal đã dễ dàng đánh bại Everton 2-0, qua đó nâng cách biệt với Man City lên 9 điểm. Thầy trò Pep còn một trận chưa đấu nhưng kể cả khi Man City thắng trận đá bù, cách biệt 6 điểm vẫn quá lớn để họ đuổi kịp Arsenal; khi Ngoại hạng Anh 2025/26 chỉ còn 7 vòng. Giờ đây, CĐV Man City sẽ chờ đợi vào một phép màu, theo kịch bản tốt nhất có thể xảy ra là "The Citizens" thắng Arsenal và "Pháo thủ" thua một trận.

Cơn đau đầu của Pep

Sau trận hòa West Ham, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn bi quan: "Miễn là không thua West Ham, chúng tôi vẫn còn cơ hội đua vô địch.

Man City sẽ gặp Crystal Palace, Chelsea, Arsenal, Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth và Aston Villa ở chặng còn lại của Ngoại hạng Anh 2025/26. Trong số này, các trận đối đầu Chelsea, Arsenal và Aston Villa sẽ rất cân não vì đội nào cũng cần chiến thắng để đạt được mục tiêu ở nhóm trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu của Arsenal sẽ nhẹ nhàng hơn. "Pháo thủ" còn gặp Bournemouth, Man City, Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley và Crystal Palace. Ngoài trận Man City, Arsenal sẽ gặp khó khăn khi đối đầu Newcastle, West Ham.

Man City sẽ đụng độ Liverpool ở tứ kết FA Cup, trong khi đối thủ của Arsenal chỉ là Southampton.



Pep bất lực trên khán đài.

Trên hết, lực lượng của Arsenal đã ổn định và "nóng máy" cho giai đoạn quyết định của mùa giải. Kai Havertz trở lại, HLV Mikel Arteta có thêm phương án xoay tua cho Gyokeres. Còn với Man City, Pep vẫn đau đầu trong việc tìm ra bộ khung ăn ý cho hàng công.

Foden và Doku vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất tại Man City. Marmoush thì phập phù phong độ từ khi trở lại sau chấn thương. Ngay cả Haaland cũng mệt mỏi sau chuỗi trận cày ải liên tiếp và bắt đầu có dấu hiệu sa sút phong độ.



Pep đang nắm trong tay đội hình bất ổn nhất kể từ mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt Man City. Đó chính là vấn đề. Sự kỳ vọng vào tân binh Semenyo là cực lớn, song cựu tiền đạo Bournemouth dần mờ nhạt. Pep liên tục xoay chuyển sơ đồ cho Man City, mới nhất là hệ thống 4-1-3-2 để đương đầu West Ham, đẩy tài năng trẻ O'Nelly dâng cao hơn, nhưng kết quả sau cùng vẫn là thất vọng.

Nếu Pep cần một sự an ủi để mơ về kịch bản lật đổ Arsenal, ông hãy lật lại trang sử của chính Man City. Ở mùa giải 2011/12, The Citizens từng bị MU bỏ xa 8 điểm khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 6 vòng. Dù vậy, Man City lội ngược dòng ngoạn mục để vô địch, hơn MU đúng một điểm.