Đường Nguyễn Trãi dựng rào chắn gây ùn tắc

TPO - Trong chiều 17/3 và sáng 18/3, một số hàng rào thi công đã được dựng giữa đường Nguyễn Trãi hướng về Hà Đông khiến giao thông đi lại khó khăn, ùn tắc. Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Hà Nội cho biết lòng đường Nguyễn Trãi bị hàng rào thu hẹp nhưng đội chưa nhận được phương án phân luồng giao thông.

Sáng 18/3, đường Nguyễn Trãi bắt đầu xuất hiện các vị trí rào chắn thi công theo hướng Ngã Tư Sở đi Hà Đông.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hiện đường Nguyễn Trãi đã có hai vị trí hàng rào, mỗi vị trí dài từ 20 đến 30 m, rộng khoảng 5 m được dựng trên đường Nguyễn Trãi đoạn qua phố Giáp Nhất và đoạn trước khu đô thị Royal City.

Hiện lòng đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông có chiều rộng 6 làn xe, vị trí các hàng rào này đang chiếm khoảng 2 làn (1/3), kéo dài 30 m dẫn đến phương tiện tham gia giao thông đi đến đây gặp tình trạng lòng đường bị thu hẹp, thắt nút cổ chai, ùn tắc.

Trong chiều 17/3 và sáng 18/3, ùn tắc từ vị trí hàng rào kéo dài đến tận nút giao Ngã Tư Sở.

Tuy lòng đường bị hàng rào thu hẹp 1/3 và thời gian thi công được thông báo là lâu dài nhưng trao đổi với PV Tiền Phong sáng 18/3, lãnh đạo Đội CSGT số 7 - Phòng CSGT Hà Nội - cho biết đơn vị chưa nhận được phương án phân luồng, tổ chức giao thông khi lòng đường Nguyễn Trãi bị dựng rào thu hẹp.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 7, tuyến đường Nguyễn Trãi chiều Hà Đông vào giờ cao điểm đang có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất đông, việc lòng đường bị thu hẹp 1/3 chắc chắn gây khó khăn cho phương tiện đi lại, nếu có phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại chỗ và từ xa sẽ giảm tình trạng ùn ứ giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết để phục vụ thi công dự án chống úng ngập cho khu vực nội đô, Sở vừa chấp thuận phương án dựng rào chắn trên đường Nguyễn Trãi với chiều dài 1.200 m.

Cụ thể, trên đường Nguyễn Trãi, đoạn từ khu đô thị Royal City đến nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng (chiều dài 792 m), nhà thầu rào chắn cố định bằng rào từng phân đoạn chiều dài từ 20-30 m, bề rộng đào đường 4,6 m, bề rộng rào chắn 5,6 m (đào giữa phạm vi mặt đường chiều từ Ngã Tư Sở đi Vành đai 3, đoạn từ Royal City đến nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng, chiều dài 792 m) để thi công tuyến cống hộp. Bề rộng mặt đường (chiều từ Ngã Tư Sở đi Vành đai 3) còn lại trung bình từ 5-12 m mỗi bên rào chắn để các phương tiện lưu thông cục bộ qua các vị trí thi công.

Thời gian cho phép các đơn vị thi công thực hiện rào chắn là từ ngày 14 đến 31/5, đơn vị được cấp phép tuân thủ các quy định về đảm bảo giao thông và dựng rào thi công trên đường.

Cho ý kiến về việc chưa có phương án tổ chức giao thông đã thực hiện rào đường, đơn vị thi công đường ống chống ngập trên đường Nguyễn Trãi cho biết đơn vị đang thực hiện rào đường để theo dõi những ngày đầu, trong quá trình theo dõi nếu giao thông phức tạp sẽ đề nghị cơ quan chức năng có các giải pháp điều tiết, phân luồng cụ thể.

Vị trí hàng rào vừa được dựng tại các vị trí qua khu chung cư Royal City và đoạn qua Cầu Mới trên tuyến đường Nguyễn Trãi hướng Ngã Tư Sở - Hà Đông

Với việc có hàng rào dựng giữa đường (mũi tên đỏ) khiến giao thông trên đường Nguyễn Trãi ùn tắc kéo dài.

Trong sáng 18/3, các đơn vị thi công đã huy động máy móc đến thi công ngay trong vị trí hàng rào, bên ngoài giao thông ùn tắc kéo dài.

Thời điểm từ 7h30 đến 9h, ùn tắc kéo dài từ khu đô thị Royal City đến nút giao Ngã Tư Sở.

Hiện lòng đường Nguyễn Trãi đang có 6 làn xe mỗi bên, nhưng chiều nội thành đi Hà Đông đang có hàng rào chiếm đến 1/3 diện tích.

Các đơn vị thi công tại đây cho biết việc dựng hàng rào trên đường Nguyễn Trãi là để phục vụ dự án chống ngập úng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Một vị trí hàng rào được dựng lên tại khu vực Cầu Mới đường Nguyễn Trãi.

Hiện tất cả vị trí hàng rào được dựng lên trên đường Nguyễn Trãi đều đang có công nhân, máy móc thi công cả vào ban ngày.