Đồng Nai chốt khởi công đường Vành đai 4 - TPHCM

Văn Quân
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Nguyễn Văn Út - vừa yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng tốc toàn diện để kịp khởi công Dự án Đường vành đai 4 - TPHCM, đoạn qua địa bàn tỉnh vào tháng 6/2026 - mốc tiến độ được xác định là “không được lùi”.

Theo báo cáo, đoạn tuyến đi qua Đồng Nai dài hơn 46 km với tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng, được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1-2 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đường gom, đường bên) có vốn hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Dự án thành phần 2-2 (xây dựng tuyến chính) hơn 16.200 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP (đối tác công tư).

Tỉnh Đồng Nai ấn định thời gian khởi công đường Vành đai 4 vào tháng 6/2026

UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Dự án thành phần 1-2, với tổng diện tích thu hồi hơn 443 ha, dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 1.119 hộ dân. Đây được xem là “nút thắt” then chốt quyết định tiến độ toàn dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết đến 20/3 sẽ bàn giao bản đồ và mốc ranh thu hồi đất cho 9 xã có tuyến đường đi qua. Trong khi đó, Dự án thành phần 2-2 dự kiến trình thẩm định trước 7/4.

Áp lực tiến độ được đẩy lên cao khi UBND tỉnh đặt mục tiêu đến cuối tháng 6 phải hoàn thành 70% mặt bằng để khởi công, đến tháng 9 bàn giao 90% và hoàn tất toàn bộ trong năm 2026.

Nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia, đã được Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu các đơn vị “chạy đua với thời gian”, không để xảy ra tình trạng chậm trễ do phối hợp thiếu đồng bộ.

“Trong tháng 6, phải khởi công xây dựng hạng mục đường gom thuộc Dự án thành phần 1-2”, ông Út chỉ đạo.

Lãnh đạo tỉnh cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tránh tình trạng “mạnh ai nấy làm” làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Ở góc độ thực hiện, ông Chu Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - cho biết đơn vị đang chờ bàn giao bản đồ để làm cơ sở triển khai các bước giải phóng mặt bằng theo quy định. Đây là khâu mở đường, quyết định khả năng “cán đích” đúng hẹn của dự án tỷ USD này.

#Vành đai 4 #Đồng Nai #giải phóng mặt bằng #dự án quốc gia #khởi công 2026 #đầu tư xây dựng #quy hoạch đô thị

