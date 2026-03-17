Bộ Công an bổ nhiệm hai Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an TPHCM

TPO - Bộ Công an vừa có quyết định bổ nhiệm Đại tá Bùi Thanh Trực – Phó Giám đốc Công an TPHCM giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM; bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thành Hưng – Phó Giám đốc Công an TPHCM giữ chức Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Chiều 17/3, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp đối với lãnh đạo Công an Thành phố.

Trung tướng Mai Hoàng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì buổi lễ.

img-8140.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Bùi Thanh Trực – Phó Giám đốc Công an TPHCM giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM; bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thành Hưng – Phó Giám đốc Công an TPHCM giữ chức Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh việc bổ nhiệm thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với lực lượng Công an Thành phố. Ông khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng cao.

Giám đốc Công an TPHCM đề nghị hai Phó Giám đốc trên cương vị mới tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật; phát huy vai trò người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo toàn diện hoạt động của các cơ quan điều tra.

cong-an.jpg
Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM trao Quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Bùi Thanh Trực (bên trái) và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng (bên phải).

Lãnh đạo Công an TPHCM bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm, các nhân sự vừa được bổ nhiệm sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

