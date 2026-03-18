Hoàng Nguyên Thanh hướng tới chức vô địch thứ 7 liên tiếp tại Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Với 6 lần đăng quang liên tiếp tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, Hoàng Nguyên Thanh không chỉ là nhà vô địch mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ và thống trị. Trở lại Khánh Hòa năm 2026, chân chạy số một Việt Nam đứng trước cơ hội hoàn tất “cú ăn bảy lịch sử”, trong một cuộc đua mà đối thủ lớn nhất có thể chính là… giới hạn của bản thân.

Khi nhà vô địch chạy đua với… chính mình

Trong thể thao đỉnh cao, sự thống trị hiếm khi kéo dài. Nhưng ở cự ly marathon nam của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, Hoàng Nguyên Thanh đã làm điều tưởng như không thể: Biến chiến thắng thành thói quen, và biến thói quen ấy thành một kỷ nguyên.

Từ năm 2020 đến 2025, Thanh liên tiếp bước lên bục cao nhất với những mốc thành tích khác nhau, những cung đường khác nhau, những điều kiện thi đấu khác nhau, nhưng cùng một kết quả không đổi: Vô địch. Sáu năm liên tiếp, sáu danh hiệu, một chuỗi thành tích đủ để định hình vị thế số một tuyệt đối của marathon Việt Nam.

Và giờ đây, tại Khánh Hòa, Hoàng Nguyên Thanh đứng trước cơ hội hoàn tất “cú ăn bảy” lịch sử. Năm ngoái, tại Quảng Trị, Thanh nối dài chuỗi vô địch với thành tích 2 giờ 32 phút 24 giây. Kết quả đủ để bảo đảm chiến thắng, nhưng trong bối cảnh hiện tại, “chỉ thắng” dường như là chưa đủ.

Tiền Phong Marathon 2026 không đơn thuần là một cuộc đua bảo vệ ngôi vương. Đây là năm bản lề, khi thành tích cự ly 42km được tính vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Điều đó nâng tầm cuộc đua từ một giải Vô địch Quốc gia thường niên thành một “trận chung kết” thực sự, nơi mỗi bước chạy không chỉ đại diện cho cá nhân, mà còn gắn với màu cờ sắc áo của địa phương và sự danh giá của một kỳ đại hội bốn năm mới có một lần.

Trong bối cảnh ấy, áp lực dành cho Hoàng Nguyên Thanh không chỉ đến từ đối thủ, mà còn đến từ chính vị thế của anh, một người đã đứng trên đỉnh vinh quang quá lâu. Khi bạn thắng quá nhiều, bạn không còn được phép chỉ lặp lại chiến thắng, mà phải thắng theo cách thuyết phục hơn, nhanh hơn, thậm chí phải vượt qua chính mình.

Chính vì vậy, kỳ vọng về một kỷ lục quốc gia mới đã được đặt ra. Và lần này, niềm tin không phải không có cơ sở. Cung đường ven biển ở Khánh Hòa được đánh giá bằng phẳng, không qua đèo, thời tiết thuận lợi, những điều kiện lý tưởng để các vận động viên đạt thành tích cao, đặc biệt với một chân chạy giàu kinh nghiệm như Thanh.

Khẳng định mình sau SEA Games 33

SEA Games 33 tại Thái Lan là một nốt trầm hiếm hoi trong hành trình của Hoàng Nguyên Thanh nhiều năm trở lại đây. Thành tích 2 giờ 38 phút 24 giây chỉ giúp anh xếp hạng 4 chung cuộc, không đạt mục tiêu đề ra. Chính Thanh thừa nhận đó là một kỳ Đại hội không thành công khi không thể góp mặt trong top 3.

Nhưng thất bại ấy không kéo anh chững lại. Trái lại, nó trở thành động lực để anh trở lại mạnh mẽ hơn ở đấu trường trong nước, với hàng loạt chức vô địch: VnExpress Marathon All-Star 2026, Ho Chi Minh City Marathon 2026, cùng lần thứ 10 đăng quang tại Giải Việt dã toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”.

Mới đây, Hoàng Nguyên Thanh đã bước ra sân khấu lớn hơn, Tokyo Marathon 2026, với mục tiêu phá kỷ lục quốc gia (2 giờ 18 phút 42 giây) do chính mình nắm giữ. Thành tích 2 giờ 20 phút 25 giây, dù chưa đạt kỳ vọng, nhưng là minh chứng cho việc anh vẫn đang duy trì được nền tảng thể lực và tốc độ ở mức cao trong môi trường thi đấu khắc nghiệt.

Bốn năm trước, tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 ở Hà Nội, Hoàng Nguyên Thanh đã giành huy chương vàng marathon, khẳng định vị thế số một của mình trên bình diện quốc gia. Trở lại với một kỳ Đại hội mới, trong bối cảnh thành tích được tính trực tiếp tại Tiền Phong Marathon, động lực của anh không chỉ là bảo vệ danh hiệu cá nhân, mà còn là khẳng định lại vị trí dẫn đầu trong một chu kỳ mới của điền kinh Việt Nam.

Nhưng đôi khi, một cuộc đua chưa trọn vẹn lại là bước đệm cần thiết. Tokyo có thể không phải nơi để phá kỷ lục, nhưng lại là nơi để tích lũy trải nghiệm, điều chỉnh chiến thuật và chuẩn bị cho một mục tiêu lớn hơn. Và Khánh Hòa, với những điều kiện “dễ thở” hơn rất nhiều, có thể chính là nơi Hoàng Nguyên Thanh tung ra phiên bản tốt nhất của mình.

Rạng sáng 29/3, khi hiệu lệnh xuất phát vang lên trên cung đường ven biển Nha Trang, Hoàng Nguyên Thanh sẽ không chỉ bước vào một cuộc đua 42km. Anh bước vào một cuộc đối thoại với lịch sử, nơi chức vô địch thứ bảy liên tiếp đang hiện diện, và với chính bản thân mình, nơi giới hạn cũ chờ được phá vỡ.