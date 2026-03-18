Hấp dẫn đêm khai mạc 'Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh'

Các chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” và Mega Concert hứa hẹn đầy hấp dẫn, ý nghĩa và "bùng nổ" vào 20h10 - 21h30 ngày 28/3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, nối sóng Đài phát thanh truyền hình các địa phương và tiếp phát trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai.



Chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn gồm 4 chương nghệ thuật, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh. Thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác, chương trình khắc họa bức tranh văn hóa - lịch sử đặc sắc của vùng đất.

Chương trình nghệ thuật với những phần trình diễn giàu tính biểu trưng cho sự khởi nguyên của sự sống và khát vọng phát triển; không gian cồng chiêng Tây Nguyên hoà cùng linh khí đại ngàn, hào khí Tây Sơn được thể hiện qua những lớp diễn mạnh mẽ, tôn vinh truyền thống anh hùng của vùng “đất võ”.

Chương trình được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Internet.

Khi đại ngàn “chạm” vào biển xanh, những hình ảnh lãng mạn thơ mộng xuất hiện gợi nhớ về miền đất quê hương của nhiều thi sĩ nổi tiếng tài hoa như nhóm Bàn Thành Tứ Hữu nổi tiếng: Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn, Yến Lan. Cả đại dương bao la đầy sắc màu hiện hữu trên sân khấu với hình ảnh của sứa biển, hải sản, san hô, cá ông... tạo cảm giác bình yên, thơ mộng.

“Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là sự giao thoa địa lý, đó là sự gặp gỡ của linh khí núi rừng và hơi thở đại dương, là hành trình từ cao nguyên hùng vĩ đến miền duyên hải thơ mộng; là nơi tiếng cồng chiêng kết nối trời văn với đất võ. Và là nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với tương lai rộng mở.

Sự kết hợp giữa muông thú của đại ngàn “chạm” sắc màu sặc sỡ của đại dương tạo nên vẻ đẹp hòa quyện của thiên nhiên. Văn hoá - con người giao thoa mở ra một kỷ nguyên mới tươi đẹp, hội nhập, hiện đại, phát triển.

Phía Tây tỉnh Gia Lai là cảnh núi non hùng vỹ nhưng đầy thơ mộng.

Phía Đông tỉnh Gia Lai là biển xanh như ngọc, hấp dẫn khách du lịch.

Gia Lai không chỉ được giới thiệu bằng lời thuyết minh, mà bằng những thực cảnh hoành tráng khiến khán giả như được chạm vào vùng đất nơi đây khi “Chạm vào ánh sáng khởi nguyên, Chạm vào linh khí đại ngàn, Chạm vào hào khí Tây Sơn, Đại ngàn chạm vào biển xanh”.

Sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Gia Lai là chương trình Mega Concert. Đây là lần đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại, một sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia hội tụ dàn line-up siêu khủng về chất lượng và số lượng đến từ Vũ Trụ "Say Hi” hứa hẹn bùng nổ tại Mega Concert Gia Lai. Những cái tên nổi bật sẽ góp mặt tại đại nhạc hội lần này gồm: Isaac – HIEUTHUHAI – HURRYKNG – Anh Tú – Phạm Anh Duy – Tez – Mason Nguyễn – Sơn.K – Lamoon – Bùi Trường Linh – CONGB – Juky San.

Đây đều là những nghệ sĩ trẻ đang được khán giả yêu thích với nhiều bản hit và những trình diễn bùng nổ trên sân khấu trong các Concert lớn thời gian qua. Đặc biệt, những ca khúc và màn kết hợp quen thuộc ở các siêu Concert đã làm nên tên tuổi của Vũ Trụ "Say Hi", bạn sẽ không thấy ở đâu khác khi lần đầu được tổ chức tại Quy Nhơn. Những màn kết hợp quen thuộc làm nên thương hiệu của Vũ trụ “Say Hi" hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm nhạc cực kỳ đặc biệt cho khán giả.

Năm Du lịch quốc gia 2026 với hai linh vật chú voi Anh Chiêng và cá voi Bé Sóng.

Đây không chỉ là một đêm khai mạc, một đêm nhạc, “Đại ngàn chạm biển xanh” mà còn là hành trình kết nối âm nhạc – du lịch – văn hóa, nơi đại ngàn Tây Nguyên gặp gỡ sắc xanh của biển, tạo nên một không gian lễ hội đầy cảm xúc. Ngoài ra trong chương trình sẽ diễn ra màn pháo hoa vô cùng đặc biệt sẽ được hé lộ thông tin trong những ngày tới.