Bất động sản trị liệu: Phân khúc mới đầy triển vọng tại các đô thị vệ tinh

Xu hướng du lịch nghỉ dưỡng gắn liền với chăm sóc sức khỏe đang ngày càng trở nên phổ biến, kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt tổ hợp khoáng nóng, spa và trị liệu quy mô tại vùng ven Hà Nội. Trong đó, mạch khoáng nóng Diên Hà ở Hưng Yên đang được xem là "chất xúc tác" quan trọng, định hình nên một phân khúc bất động sản trị liệu mới đầy tiềm năng tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Khẩu vị đầu tư dịch chuyển, sức khỏe trở thành "tài sản lõi"

Sau những giai đoạn biến động, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong hành vi của người mua. Chia sẻ tại hội thảo "Nhận định thị trường bất động sản năm 2026: Dòng tiền nhà đầu tư chảy vào phân khúc nào?" diễn ra ngày 25/1 do Báo Tiền Phong tổ chức, ông Trần Quang Trung - Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing - cho biết, hiện tượng mua đầu cơ theo kỳ vọng “bánh vẽ” đã gần như không còn phổ biến. Thay vì chỉ tìm kiếm cơ hội tăng giá nhanh, nhiều nhà đầu tư bắt đầu quan tâm tới những sản phẩm có giá trị sử dụng dài hạn, phục vụ nhu cầu sống thực và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho rằng, giá trị của bất động sản hiện nay không chỉ nằm ở vị trí hay quy mô dự án, mà còn ở khả năng thích ứng với nhu cầu của người sử dụng theo thời gian.

“Những sản phẩm chỉ phục vụ một mục đích trong giai đoạn ngắn sẽ khó duy trì sức hút lâu dài. Ngược lại, các mô hình kết hợp cư trú, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau trong suốt vòng đời tài sản”, ông Đính nhận định.

PGS.TS Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả - Bộ Tài chính

Ở góc độ quản trị tài sản, PGS.TS Ngô Trí Long – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng khái niệm “tài sản lõi” của nhiều gia đình khá giả đang dịch chuyển.

“Bên cạnh bất động sản trung tâm hay danh mục tài chính, nhiều người bắt đầu ưu tiên những tài sản giúp họ chủ động trước các rủi ro lớn của cuộc sống, đặc biệt là rủi ro sức khỏe”, ông Long nhận xét.

Trong bối cảnh đó, các dự án bất động sản tích hợp spa, trị liệu, khoáng nóng hay phục hồi chức năng được đánh giá có nền cầu bền vững hơn so với những sản phẩm thuần túy đầu tư.

Khoáng nóng Diên Hà - “chất xúc tác” cho thị trường phía Đông Thủ đô

Tại khu vực phía Đông Hà Nội, mạch khoáng nóng tự nhiên tại xã Diên Hà Hưng Yên) đang được xem là yếu tố thúc đẩy sự hình thành của phân khúc bất động sản trị liệu.

Nguồn khoáng nóng tự nhiên giúp hình thành các tổ hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, nơi cư dân có thể sử dụng dịch vụ spa, onsen, phục hồi chức năng ngay trong khu đô thị. Mô hình này cũng mở ra xu hướng “căn hộ khoáng nóng tại gia”, khi các tiện ích trị liệu được tích hợp trực tiếp trong không gian sống.

Cùng với tài nguyên khoáng nóng, khu vực Diên Hà còn hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5, vành đai 3.5 và vành đai 4. Nhờ đó, thời gian di chuyển từ trung tâm Hà Nội tới khu vực này ngày càng rút ngắn.

Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên

Song song với hạ tầng, làn sóng dịch chuyển dân cư từ nội đô cũng góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản vùng ven. Theo quy hoạch tổng thể, Hà Nội đặt mục tiêu di dời 860.000 người khỏi khu vực đô thị lõi nhằm giảm áp lực hạ tầng, mở ra cơ hội cho các đô thị vệ tinh phát triển mạnh trong trung và dài hạn.

Nhờ lợi thế vị trí và tài nguyên thiên nhiên, Hưng Yên đang trở thành điểm đến của nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng và khu đô thị mới, từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ tổng hợp.

Xuất hiện các tổ hợp khoáng nóng quy mô lớn

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch trị liệu tăng nhanh nhưng nguồn cung còn hạn chế, thị trường bắt đầu xuất hiện các dự án nghỉ dưỡng khoáng nóng quy mô lớn.

Một trong những dự án đáng chú ý tại khu vực Diên Hà là Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji phát triển.

Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên – miền an dưỡng phía Đông Hà Nội

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 48 ha với giai đoạn 1 bao gồm 232 căn shop thương mại và 724 căn hộ trị liệu. Lấy cảm hứng từ vùng đất Asan (tỉnh Chungcheong Nam), nơi mạch khoáng nóng đã trở thành biểu tượng di sản. Hoạt động tắm suối khoáng nóng (Jjimjilbang) không đơn thuần là những phút giây thư giãn, mà là một lối sống – nơi con người tìm thấy sự cân bằng giữa nhịp sống hối hả và sự tĩnh lặng nội tại. Kết hợp hài hòa giữa tinh hoa khoáng nóng, bùn tự nhiên và kiến trúc Hanok đặc trưng của Hàn Quốc, dự án được định hình là Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Đông Hà Nội. Tại đây, triết lý "thuận nhân sinh, hòa bản địa" được hiện thực hóa qua hệ sinh thái trị liệu dưỡng sinh chuyên biệt chuyên sâu, kết hợp cùng các tiêu chuẩn điều dưỡng y tế hiện đại, tạo nên một môi trường chăm sóc sức khỏe chủ động và cá nhân hóa.

Nhờ vị trí tại cửa ngõ kết nối Hà Nội với các tỉnh đồng bằng sông Hồng, dự án có thể tiếp cận thị trường khách lớn từ Thủ đô và các địa phương lân cận trong bán kính di chuyển khoảng 90 phút.

Theo nhiều chuyên gia, sự xuất hiện của các tổ hợp khoáng nóng quy mô như vậy có thể góp phần định hình một phân khúc mới: Bất động sản trị liệu tại các đô thị vệ tinh.

Trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm tới sức khỏe và chất lượng sống, những dự án kết hợp an cư, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe được kỳ vọng sẽ trở thành xu hướng phát triển dài hạn của thị trường bất động sản vùng ven Hà Nội.