Chính sách đặc thù về bồi thường, thu hồi đất dự án sân bay Gia Bình

TPO - Tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành chính sách đặc thù về bồi thường khi thu hồi đất ở để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo đó, ngoài lô đất tái định cư theo quy định, nhiều hộ dân nếu có nhu cầu còn được xem xét giao thêm tới 3 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nếu đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định sẽ được bố trí 1 lô đất tái định cư tại khu tái định cư của dự án.

Đáng chú ý, ngoài lô đất tái định cư này, các hộ dân nếu có nhu cầu còn được xem xét giao thêm đất ở có thu tiền sử dụng đất, tùy theo diện tích đất ở bị thu hồi.

Cụ thể, đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có tổng diện tích đất ở bị thu hồi từ 300 m² đến dưới 600 m², sẽ được xem xét giao không quá 1 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất, với diện tích tối đa 100 m², theo quy hoạch chi tiết phân lô tại khu tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi từ 600 m² đến dưới 900 m², hộ gia đình, cá nhân có thể được xem xét giao không quá 2 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất, mỗi lô tối đa 100 m².

Người dân có đất bị thu hồi tìm hiểu về dự án sân bay Gia Bình. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Đối với các trường hợp có diện tích đất ở bị thu hồi từ 900 m² trở lên, chính sách cho phép xem xét giao không quá 3 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất, mỗi lô cũng có diện tích tối đa 100 m², theo quy hoạch phân lô tại khu tái định cư của dự án.

Các trường hợp được giao đất phải đáp ứng điều kiện tổng diện tích đất giao tái định cư và giao đất đối với trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi; giao đất có thu tiền sử dụng đất không vượt quá tổng diện tích đất ở bị thu hồi tại dự án.

Đối với phần đất được giao thêm có thu tiền sử dụng đất, mức giá đất để tính tiền sử dụng đất sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

Cán bộ tỉnh Bắc Ninh làm việc với người dân về giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Đến nay, về công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, đất nông nghiệp và các loại đất khác (sản xuất kinh doanh, công trình công cộng, giao thông, thủy lợi, sông ngòi...), đã chi trả hơn 3.165 tỷ đồng cho 6.760 hộ, với diện tích hơn 1.290ha, đạt 72,%.

Diện tích đất nông nghiệp còn lại 495ha hiện đang niêm yết công khai phương án. Dự kiến toàn bộ 1.793ha đất nông nghiệp hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất xong trước 30/3/2026.

Về đất ở, hiện nay đã ban hành thông báo thu hồi đất, hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm và dự thảo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 167ha đất ở.