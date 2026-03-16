Lý do nhiều chuyến bay không thể hạ cánh ở Cát Bi

TPO - Một thiết bị nghi là drone - thiết bị bay không người lái - xuất hiện gần khu vực tiếp cận hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, TP. Hải Phòng, vậy nên nhiều chuyến bay phải bay chờ, chuyển hướng sang sân bay dự bị, gây gián đoạn hoạt động khai thác trong nhiều giờ.

Phải chuyển hướng vì thiết bị bay không người lái

Theo báo cáo từ đài chỉ huy Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cát Bi, drone xuất hiện từ 20h15 ngày 15/3. Sự việc xảy ra khi một chuyến bay đang tiếp cận hạ cánh. Tổ bay phát hiện một vật thể nghi là drone ở vị trí cách điểm chạm bánh khoảng 8 km, ở độ cao khoảng 300 m. Thiết bị này di chuyển ngang qua đường bay và chỉ cách bụng máy bay khoảng 60 m - khoảng cách được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm đối với hoạt động bay.

Cùng thời điểm, tổ bay chuyến HVN1180 cũng thông báo trước đó đã quan sát thấy một vật thể lạ phát sáng trong khu vực tiếp cận đường băng. Nhận được thông tin, đài chỉ huy lập tức thông báo cho lực lượng an toàn đường cất - hạ cánh (CHC) và Trung tâm kiểm soát đường dài Hà Nội để triển khai phương án xử lý khẩn cấp, đồng thời yêu cầu các máy bay đang đến khu vực giảm tốc và chờ hướng dẫn.

Drone gây gián đoạn hoạt động khai thác tại sân bay Cát Bi trong nhiều giờ. Ảnh minh họa: NQS.

Do lo ngại nguy cơ mất an toàn, nhiều chuyến bay như HVN1186, VJC282, HVN1518 và HVN1188 sau khi bay chờ đã buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị là Cảng HKQT Nội Bài. Trong khi đó, dưới mặt đất vẫn còn nhiều chuyến bay phải chờ khai thác, khiến hoạt động tại sân bay bị gián đoạn.

Lực lượng chức năng sau đó đã triển khai kiểm tra khu vực xung quanh sân bay nhưng không phát hiện thêm hoạt động của thiết bị bay không người lái.

Sau nhiều giờ theo dõi và xác minh, đến khoảng 0h35 rạng sáng nay (16/3), khi khu vực được xác nhận an toàn, Giám đốc Cảng HKQT Cát Bi (Tổ trưởng Tổ an toàn đường CHC) quyết định đưa hoạt động bay trở lại bình thường.

Nhiều sân bay từng bị flycam uy hiếp

Không chỉ riêng Cát Bi, tình trạng flycam hoặc UAV xuất hiện gần khu vực sân bay đã nhiều lần xảy ra trong thời gian gần đây.

Tại Cảng HKQT Đà Nẵng, từ tháng 9/2025 đến tháng 2 năm nay, cơ quan chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ thiết bị bay không người lái xuất hiện trên đường bay ở cự ly 3 - 12 hải lý, độ cao từ hơn 300 - 1.000 m.

Theo thống kê của nhà chức trách, chỉ trong một tuần nghỉ Tết, đã có 83 chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng bị ảnh hưởng do flycam xâm nhập trái phép khu vực sân bay. Từ mùng 1 đến mùng 8 tháng Giêng (17 - 24/2), cơ quan chức năng ghi nhận 6 vụ UAV hoạt động gần đầu thềm đường CHC, buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, thay đổi đường cất hạ cánh hoặc chuyển sang sân bay dự bị.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nhiều UAV hay drone bị phát hiện ở độ cao từ vài trăm đến hơn 1.000 m - trùng với dải độ cao máy bay CHC. Đây là giai đoạn rủi ro nhất của chuyến bay khi tàu bay ở độ cao thấp, tốc độ chưa ổn định và phi công phải tập trung cao độ để xử lý các tình huống.

Tình trạng flycam hoặc UAV xuất hiện gần khu vực sân bay đã nhiều lần xảy ra trong thời gian gần đây. Ảnh minh họa: Rohde & Schwarz.

Chuyên gia hàng không Phạm Ngọc Sáu cho biết, chỉ cần một vật thể nhỏ xuất hiện bất ngờ gần đường băng cũng đủ khiến tổ lái phải hủy tiếp cận, bay vòng chờ hoặc chuyển hướng sang sân bay khác.

Trong điều kiện thời tiết xấu hoặc ban đêm, các vật thể như drone, diều hay bóng bay còn có thể làm giảm tầm nhìn của phi công. Nguy hiểm hơn, nếu UAV có kích thước lớn bị hút vào động cơ hoặc va chạm với cánh, kính buồng lái, máy bay có thể bị hư hỏng nghiêm trọng.

Thực tế trong lịch sử hàng không thế giới cho thấy chỉ một vật thể lạ lọt vào động cơ - như chim trời - cũng có thể gây ra sự cố nghiêm trọng. Với các thiết bị có cấu trúc cứng như drone, nguy cơ va chạm còn lớn hơn nhiều. Ngoài ra, các vật thể bay không người lái còn có thể tạo nhiễu động không khí cục bộ, khiến máy bay rung lắc hoặc mất ổn định trong giai đoạn tiếp cận đường băng.