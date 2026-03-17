Quảng Ngãi: Vé tàu siêu tốc ra Lý Sơn tăng giá, lo du lịch ảnh hưởng

TPO - Việc tăng giá vé tàu siêu tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn thêm 30.000 đồng mỗi chiều đang khiến nhiều người dân và du khách băn khoăn, lo ngại chi phí đi lại tăng cao sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân trên đảo cũng như hoạt động du lịch.

Ông Võ Phiến - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, giá vé tàu siêu tốc tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn đã tăng. Nguyên nhân là doanh nghiệp cho rằng giá nhiên liệu tăng nên đề xuất tăng giá.

Theo đó, giá vé tàu siêu tốc từ cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn tăng từ 207.000 đồng/vé/khách lên 237.000 đồng/vé/khách. Trong đó, giá vé vận tải là 215.000 đồng, số còn lại là giá sử dụng cảng, nhà ga và các tiện ích khác.

Nhà ga cảng Sa Kỳ.

Đối với người dân và cán bộ đang sinh sống, làm việc tại Lý Sơn, giá vé cũng được điều chỉnh tăng từ 183.000 đồng/vé/khách lên 205.000 đồng/vé/khách. Mức giá này áp dụng đối với các tàu đang khai thác tuyến gồm An Vĩnh Express, Super Biển Đông, Super 2 Biển Đông và Siêu tốc Hòa Bình.

Như vậy, đối với khách du lịch, mức tăng lần này là 30.000 đồng/vé/khách cho một chiều. Với mức tăng này, người dân đặc khu Lý Sơn cũng phải chi thêm 44.000 đồng cho hai lượt đi và về.

Ông Lê Ngọc Đức (trú phường Cẩm Thành) cho biết, việc giá nhiên liệu tăng kéo theo điều chỉnh giá dịch vụ vận tải là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng dầu đã giảm nhưng giá vé tàu vẫn tăng khiến nhiều người cảm thấy bất thường.

Một tàu siêu tốc đang hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Theo ông Đức, chi phí đi lại vốn đã là gánh nặng với người dân đảo, nay tăng giá vé nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, giao thương hàng hóa cũng như sự phát triển của ngành du lịch tại Lý Sơn nên cần phải xem lại.

Không ít người dân trên đảo cũng so sánh mức giá tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn với các tuyến biển nội địa khác. Với quãng đường khoảng 25km, thời gian di chuyển khoảng 45 phút nhưng người dân phải trả hơn 200.000 đồng cho một chiều, theo họ là khá cao so với một số tuyến tàu ra đảo như Phú Quốc hay Phú Quý.

Ở góc độ du khách, việc tăng giá vé cũng khiến chi phí cho chuyến đi ra đảo tăng lên đáng kể. “Nhiều đoàn khách thường đi theo nhóm đông người. Khi giá vé tàu tăng, tổng chi phí cho cả chuyến đi cũng sẽ tăng theo. Giá vé tàu tăng còn kéo theo giá hàng hóa, dịch vụ trên đảo tăng, từ đó ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách”, anh Nguyễn Văn Yên (du khách Đà Nẵng) chia sẻ.

Người dân, du khách ra Lý Sơn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho rằng, việc tăng giá vé không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đi lại của người dân trên toàn đặc khu, mà còn có thể tác động đến hoạt động du lịch, là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Lý Sơn.

“Nếu giá vé duy trì ở mức cao trong thời gian dài, lượng khách du lịch ra đảo có thể bị ảnh hưởng, từ đó kéo theo nhiều dịch vụ liên quan như lưu trú, ăn uống, vận tải và buôn bán của người dân địa phương cũng gặp khó khăn. Chính quyền đặc khu Lý Sơn sẽ có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá lại mức giá vé tàu cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế”, ông Huy nói.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiến cũng cho biết “Vừa rồi, giá vé tàu Sa Kỳ - Lý Sơn có tăng giá, tuy nhiên qua đánh giá thấy mức tăng không hợp lý nên Sở đã có văn bản đề nghị xem lại. Tuy nhiên việc điều chỉnh giá hay không là quyền của doanh nghiệp vì Sở không quyết định về giá”.