Cần Thơ duyệt quy hoạch khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng gần 3.000 ha

TPO - Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong có diện tích gần 3.000 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 300.000 người. Không gian kiến trúc cảnh quan được tổ chức dựa trên cấu trúc sông nước đặc trưng của miền Tây.

Ngày 19/3, UBND TP. Cần Thơ có quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 với dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Vị trí khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 2.945 ha, thuộc các xã Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu, Thạnh Hòa, của TP. Cần Thơ. Quy mô dân số dự kiến khoảng 300.000 người.

Vị trí quy hoạch Khu đô thị Mekong.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong là khu đô thị mới phát triển theo hướng hiện đại, vai trò cực tăng trưởng phía Nam Cần Thơ; khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí mang tính trải nghiệm, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf, khu sự kiện - lễ hội... Hướng tới hình thành điểm đến du lịch đặc sắc của Cần Thơ và cả vùng.

Cấu trúc đô thị được quy hoạch theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn thoát nước, tăng cường khả năng chống chịu với ngập lụt và phát triển bền vững.

Với phần bất động sản thương mại, trong khu đô thị sẽ gồm các loại nhà ở thấp tầng (liền kề), biệt thự, chung cư cao tầng (35 tầng)… Với phần đất nhà ở xã hội, sẽ không bố trí trong khu đô thị, thay bằng chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ tài chính và các quy định khác.

Khu đô thị dự kiến có khoảng 134 trường từ cấp mầm non tới hết phổ thông, 2 bệnh viện.

Dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong được UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) ban hành kế hoạch thực hiện tháng 10/2024, dự kiến các thủ tục được thực hiện từ tháng 8/2024-8/2027. Tháng 11/2024, UBND tỉnh Hậu Giang có công văn xin Thủ tướng chủ trương lập quy hoạch phân khu.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong khi được đầu tư sẽ thành dự án bất động sản lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Cần Thơ. Theo một số thông tin công bố trước đó, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 6,2 tỷ USD.