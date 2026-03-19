Hà Nội: Lùi hạn hoàn thành quy hoạch phân khu đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội báo cáo về tiến độ triển khai điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000), phương án tuyến đường hai bên sông Hồng, tuyến đường sắt đô thị ngầm phía hữu ngạn và các dự án thành phần tỷ lệ 1/500. Đây là quy hoạch phân khu để thực hiện quy hoạch chi tiết cho dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và liên danh nhà đầu tư để hoàn thiện phương án quy hoạch, trong đó có các nội dung như tuyến đường hai bên sông Hồng, tuyến đường sắt đô thị ngầm phía hữu ngạn và các dự án thành phần tỷ lệ 1/500. Cơ quan này cũng nhiều lần đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định.

Một số nội dung bước đầu đã được nghiên cứu, thống nhất như định hướng trục cảnh quan, phương án tổ chức giao thông và vị trí các cầu vượt sông Hồng. Đối với các dự án phục vụ triển khai, một số dự án thành phần đã được phê duyệt, trong đó có Công viên Phú Thượng.

Phối cảnh đô thị ven sông Hồng đoạn gần cầu Nhật Tân. Ảnh: CĐT

Bên cạnh đó, các khu tái định cư tại Thư Lâm - Đông Anh, Bồ Đề và Lĩnh Nam cũng đã được xác định ranh giới sơ bộ, làm cơ sở cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đánh giá việc lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án tuyến đường hai bên sông Hồng quá chậm, chưa hoàn thành theo kế hoạch và tiến độ chỉ đạo của UBND TP, trong đó theo yêu cầu ban đầu cần hoàn thiện trong thời gian ngắn để phục vụ triển khai các dự án thành phần.

Do đó, Sở kiến nghị UBND TP xem xét điều chỉnh thời hạn hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đến tháng 7, nhằm bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô đang được nghiên cứu, hoàn thiện trong cùng giai đoạn.

Đơn vị này cũng đề xuất trong tháng 3, cần tập trung hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định các nội dung chính của đồ án; các bước tiếp theo sẽ được triển khai theo lộ trình cụ thể để bảo đảm tiến độ điều chỉnh tổng thể.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng kiến nghị tổ chức rà soát tổng thể các quy hoạch, chương trình, dự án có liên quan trong khu vực trong giai đoạn hiện nay, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo, xung đột về chức năng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và định hướng phát triển không gian.

Ngoài ra, cần rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất bãi sông phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều đã được phê duyệt, làm cơ sở triển khai trong các giai đoạn tiếp theo.