Hà Nội: Đề xuất điều chỉnh quy hoạch KĐT Ciputra

Trần Hoàng
TPO - Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-1 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra).

UBND phường Phú Thượng và Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng đối với phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-1 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Khu đô thị Ciputra). Đáng chú ý, nhiều khu đất hiện là nghĩa trang được đề xuất chuyển thành đất cây xanh công cộng, đồng thời bố trí lại quỹ đất trường học và nhà ở nhằm hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Khu đô thị Ciputra có diện tích khoảng 3.018.892 m2, được triển khai theo ba giai đoạn từ đầu những năm 2000 tại khu vực nay thuộc phường Phú Thượng và Xuân Đỉnh.

Trong đó, giai đoạn 1 được phê duyệt quy hoạch năm 2003 với khoảng 333.647 m2, giai đoạn 2 được phê duyệt năm 2004 với khoảng 1.482.600 m2 và giai đoạn 3 được phê duyệt năm 2008 với khoảng 1.134.756 m2.

Khu đô thị Ciputra

Tuy vậy, quá trình triển khai vẫn tồn tại một số vướng mắc kéo dài, chủ yếu do hiện trạng là các nghĩa trang lâu đời hoặc khu dân cư đã sinh sống ổn định. Điều này khiến nhiều hạng mục quy hoạch như trường học, nhà ở hay công trình công cộng chưa thể triển khai theo kế hoạch ban đầu.

Đồng thời, theo Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065, một số khu đất trong khu đô thị được định hướng chuyển sang không gian cây xanh công cộng, đòi hỏi phải rà soát và điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết cho phù hợp.

Theo phương án điều chỉnh, tại ô quy hoạch B2 thuộc giai đoạn 2, tổng diện tích đất được giao khoảng 1.528.641 m2. Trong đó, khoảng 1.439.755 m2 (94,18% diện tích) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang được đầu tư xây dựng.

Phần còn lại hơn 88.000 m2 chưa thể triển khai do liên quan đến các nghĩa trang như Thượng Thụy, Phú Gia và khu đất giáp nghĩa trang Xuân Đỉnh.

Một số ô đất từng quy hoạch nhà ở hoặc trường học nhưng hiện trạng là nghĩa trang được đề xuất chuyển sang đất cây xanh đô thị, đồng thời nghiên cứu bố trí lại các công trình giáo dục ở vị trí phù hợp hơn.

Tại ô B3 của giai đoạn 1, khu đất có diện tích khoảng 228.867 m2, trong đó gần 99,1% đã giải phóng mặt bằng và xây dựng. Tuy nhiên, còn khoảng 2.036 m2 với 21 hộ dân đang sinh sống ổn định nhưng lại nằm trong khu đất quy hoạch cây xanh. Sau khi rà soát hiện trạng, cơ quan chức năng đề xuất điều chỉnh khu đất này sang đất ở để phù hợp với thực tế sử dụng và tạo điều kiện cho người dân hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Ở giai đoạn 3, tổng diện tích khu đất khoảng 255.144 m2. Trong đó, khoảng 95,7% diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang được triển khai xây dựng.

Còn lại khoảng 53.884 m2 vẫn chưa thể thực hiện do liên quan đến các nghĩa trang Phú Gia và Nhật Tân.

Một số ô đất quy hoạch nhà ở và đất giáo dục trong khu vực này cũng được nghiên cứu điều chỉnh một phần sang không gian cây xanh công cộng, nhằm tăng diện tích xanh và phù hợp với định hướng phát triển đô thị mới.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại các khu nghĩa trang và khu dân cư hiện hữu.

Đồng thời, phương án điều chỉnh cũng giúp cân đối lại quỹ đất nhà ở, cây xanh và hạ tầng xã hội, bảo đảm phù hợp với định hướng Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065.

