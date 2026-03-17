Báo Tiền Phong đoạt Giải C, Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội

TPO - Ngày 17/3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức trao Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VIII - năm 2025.

Theo Ban tổ chức, tham dự giải có 323 tác phẩm của 36 cơ quan báo chí, tăng 139 tác phẩm và 10 đơn vị so với năm 2024. Trong đó, 83 tác phẩm báo in, 206 tác phẩm báo điện tử, 6 tác phẩm phát thanh và 28 tác phẩm truyền hình.

Lãnh đạo thành phố trao Giải Đặc biệt cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Như Ý

Sau 2 vòng chấm công khai, minh bạch và khách quan, Ban tổ chức đã thống nhất lựa chọn 2 cơ quan báo chí và 34 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 1 Giải Đặc biệt, 3 Giải A, 5 Giải B,7 Giải C, 3 Giải C (chuyên đề) và 15 Giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức trao Giải A cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Như Ý

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo giải cho biết, các tác phẩm dự giải năm nay đã phản ánh khá toàn diện những nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp để đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên; xử lý hiệu quả 5 điểm nghẽn lớn trong phát triển đô thị; đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược như Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic, các tuyến đường vành đai...rất cần sự đồng hành của các cơ quan báo chí.

Lãnh đạo TP. Hà Nội trao Giải C cho nhóm tác giả báo Tiền Phong. Ảnh: Như Ý

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm và Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm tác giả báo Tiền Phong đoạt giải. Ảnh: LĐ.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị các cơ quan báo chí không ngừng nâng cao chất lượng, tính chiến đấu và tính xây dựng; đồng thời phản ánh sinh động thực tiễn đổi mới của Thủ đô, phát hiện và lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả...

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ IX - năm 2026.