Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Báo Tiền Phong đoạt Giải C, Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 17/3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức trao Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VIII - năm 2025.

Theo Ban tổ chức, tham dự giải có 323 tác phẩm của 36 cơ quan báo chí, tăng 139 tác phẩm và 10 đơn vị so với năm 2024. Trong đó, 83 tác phẩm báo in, 206 tác phẩm báo điện tử, 6 tác phẩm phát thanh và 28 tác phẩm truyền hình.

z7630043404265-7713396f79fd82ca1dff16273d3dea44.jpg
Lãnh đạo thành phố trao Giải Đặc biệt cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Như Ý

Sau 2 vòng chấm công khai, minh bạch và khách quan, Ban tổ chức đã thống nhất lựa chọn 2 cơ quan báo chí và 34 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 1 Giải Đặc biệt, 3 Giải A, 5 Giải B,7 Giải C, 3 Giải C (chuyên đề) và 15 Giải Khuyến khích.

z7630043404266-fc5f99f1fcb8c3ac8f13a28f6f452c6a.jpg
Ban Tổ chức trao Giải A cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Như Ý

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo giải cho biết, các tác phẩm dự giải năm nay đã phản ánh khá toàn diện những nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp để đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên; xử lý hiệu quả 5 điểm nghẽn lớn trong phát triển đô thị; đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược như Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic, các tuyến đường vành đai...rất cần sự đồng hành của các cơ quan báo chí.

z7630049400359-1c50f0df63661422bfe6940ae7f765c0.jpg
Lãnh đạo TP. Hà Nội trao Giải C cho nhóm tác giả báo Tiền Phong. Ảnh: Như Ý
123.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm và Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm tác giả báo Tiền Phong đoạt giải. Ảnh: LĐ.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị các cơ quan báo chí không ngừng nâng cao chất lượng, tính chiến đấu và tính xây dựng; đồng thời phản ánh sinh động thực tiễn đổi mới của Thủ đô, phát hiện và lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả...

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ IX - năm 2026.

Loạt bài của Báo Tiền Phong: "Hà Nội đại phẫu hệ thống chống ngập theo tinh thần đã nói là làm" của nhóm tác giả: Trịnh Trọng Đảng, Trần Hoàng, Phùng Thị Thùy Linh, Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Dũng được trao Giải C.

Ngoài ra, 2 loạt bài khác của báo Tiền Phong cũng lọt vào vòng Chung khảo.

#Giải báo chí #Báo Tiền Phong #Thành uỷ Hà Nội #Trao giải

