Ciputra Hanoi trao ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” TP. Hà Nội

Ngày 3/11/2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi cùng 44 doanh nghiệp Thủ đô đã tham gia chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo và An sinh xã hội”.

Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hà Nội: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Bùi Huyền Mai, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện cho Ciputra Hanoi, bà Nguyễn Minh Hằng – Trưởng phòng Truyền thông, đã thay mặt Công ty lên sân khấu trao phần ủng hộ 200 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025 của Thành phố. Đây là năm thứ hai liên tiếp Ciputra Hanoi đồng hành cùng chương trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự quan tâm sâu sắc của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Là khu đô thị quốc tế hiện đại, đồng bộ và thân thiện với môi trường, Ciputra Hanoi không chỉ chú trọng phát triển kinh tế – đô thị mà còn luôn chủ động tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ an sinh xã hội cùng chính quyền và người dân Thủ đô.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Ciputra Hanoi mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần thực hiện mục tiêu của Chính phủ trong phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021–2025, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng.