Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Ciputra Hanoi trao ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” TP. Hà Nội

P.V

Ngày 3/11/2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi cùng 44 doanh nghiệp Thủ đô đã tham gia chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo và An sinh xã hội”.

image001-6623.jpg

Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hà Nội: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Bùi Huyền Mai, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện cho Ciputra Hanoi, bà Nguyễn Minh Hằng – Trưởng phòng Truyền thông, đã thay mặt Công ty lên sân khấu trao phần ủng hộ 200 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025 của Thành phố. Đây là năm thứ hai liên tiếp Ciputra Hanoi đồng hành cùng chương trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự quan tâm sâu sắc của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Là khu đô thị quốc tế hiện đại, đồng bộ và thân thiện với môi trường, Ciputra Hanoi không chỉ chú trọng phát triển kinh tế – đô thị mà còn luôn chủ động tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ an sinh xã hội cùng chính quyền và người dân Thủ đô.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Ciputra Hanoi mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần thực hiện mục tiêu của Chính phủ trong phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021–2025, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng.

P.V
#Ciputra Hanoi #Vì người nghèo #Hà Nội #từ thiện

Cùng chuyên mục