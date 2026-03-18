Dự án khu công nghiệp lớn nhất Cần Thơ hiện ra sao?

Cảnh Kỳ
TPO - Tới nay, tiến độ Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (VSIP Cần Thơ) - khu công nghiệp lớn nhất Cần Thơ và cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vẫn còn chậm do gặp không ít vướng mắc.

Ngày 18/3, lãnh đạo TP. Cần Thơ đi khảo sát tiến độ dự án Khu công nghiệp (KCN) VSIP Cần Thơ, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và cảng Tân Cảng Thốt Nốt.

Về Dự án KCN VSIP Cần Thơ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết, dự án rộng hơn 293ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.717 tỷ đồng. Hiện, chủ đầu tư đang triển khai các hạng mục san nền, đường giao thông, cấp thoát nước, điện... Tổng tiến độ ước đạt khoảng 28%. Nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên đã đang thi công xây dựng, tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, dự kiến hoạt động từ tháng 8 tới.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ kiểm tra dự án VSIP Cần Thơ.

Với các dự án hỗ trợ KCN VSIP Cần Thơ, tới nay đường nối Quốc lộ 80 (vốn hơn 172 tỷ đồng), đã hoàn thành đưa vào khai thác. Dự án đường nối KCN lên cầu Vàm Cống (vốn hơn 383 tỷ đồng) tới nay thi công đạt khoảng 50%. Còn dự án khu tái định cư phục vụ KCN (vốn hơn 513 tỷ đồng), đã giao 257/547 nền tái định cư. Tuy nhiên, còn vướng thủ tục pháp lý để giao nền trên thực địa cho người dân.

Hiện, dự án KCN lớn nhất Cần Thơ còn gặp vướng về giá nước, giải phóng mặt bằng, tái định cư; chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư tới đặt nhà máy trong KCN...

Nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên tại VSIP Cần Thơ đang xây dựng dự án.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - yêu cầu, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án KCN VSIP Cần Thơ, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động. Ông Tùng giao các sở ngành tiếp tục nghiên cứu đề xuất thêm đường kết nối KCN, mở rộng cảng Tân Cảng Thốt Nốt.

Về dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (dự án thành phần 2, 3, 4, tổng mức đầu tư hơn 31.288 tỷ đồng, dài hơn 132km), chủ đầu tư cho biết, tới nay tiến độ thi công đạt hơn 54%. Dự án đang gặp khó về nguồn vật liệu cát, đá, ảnh hưởng tới tiến độ thi công.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thi công, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn lao động trên công trình. Để sớm đưa dự án vào khai thác, đáp ứng đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp - giao thông - logistics, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Bắc Cần Thơ.

