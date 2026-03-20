Du lịch trải nghiệm lên ngôi, điểm đến hàng đầu gọi tên vùng đất có Biển chạm Cao nguyên

Khẩu vị du lịch của du khách toàn cầu đã thay đổi, họ "nói không" với các trải nghiệm du lịch theo lối mòn, các kỳ nghỉ đơn thuần và hướng đến những kỳ nghỉ gần gũi thiên nhiên, mang đậm cá tính riêng, ưu tiên trải nghiệm được nhiều điểm đến trong một chuyến đi.

“Khẩu vị” du lịch mới

Từ ngắm côn trùng, ngắm chim, đến câu cá và tìm kiếm thực vật hoang dã, du khách đang ngày càng yêu thích những hoạt động giúp họ kết nối sâu hơn với thiên nhiên.

85% du khách Việt cho biết họ sẽ cân nhắc hoạt động quan sát côn trùng, 93% hứng thú với câu cá hoặc ngắm chim, và 91% sẵn sàng chọn địa điểm lưu trú nơi họ có thể tham gia vào hoạt động thu hoạch thức ăn tại các khu thiên nhiên hoang dã của địa phương.

Bằng cách làm chậm nhịp sống và để thiên nhiên dẫn dắt, du khách đang tái định nghĩa khái niệm “nạp năng lượng”, nơi họ tìm thấy sự thấu tỏ không phải bằng việc làm nhiều hơn, mà bằng cách tận hưởng sự tối giản và tĩnh lặng*.

Một chuyến đi, nhiều điểm đến, cùng lúc trải nghiệm được cả thiên nhiên hoang sơ, khí hậu trong lành của vùng núi cao lẫn sự phóng khoáng và ấm áp của biển khơi cũng là xu hướng du lịch mới của du khách, nhất là giới trẻ.

Lượng tìm kiếm lưu trú tại các điểm đến có thể đáp ứng “khẩu vị” mới của du khách đang tăng nhanh hơn khoảng 15% so với các trung tâm du lịch quen thuộc, theo Agoda.com. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng nhận định, tương lai của du lịch là trải nghiệm và cá nhân hóa. Du khách sẽ tìm đến chiều sâu cảm xúc, sự viên mãn về sức khỏe tinh thần và sự hài hòa với bản sắc cộng đồng địa phương, thay vì chỉ "đi cho biết".

Gia Lai - điểm đến đa kết nối 2026

Không nằm ngoài xu hướng chung của du lịch toàn cầu, các điểm đến của Việt Nam có các chất liệu đáp ứng “gu” du lịch mới đang là từ khoá được du khách tìm kiếm ngày một nhiều.

Một trong những điểm đến đang lên top search là Gia Lai.

Theo các chuyên gia du lịch, việc hợp nhất Bình Định và Gia Lai đã tạo nên một vùng đất mới, giao thoa giữa "không gian hùng vĩ đại ngàn Tây Nguyên và vẻ đẹp phóng khoáng của duyên hải Nam Trung Bộ, hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng hiếm có, “rừng vàng, biển bạc”độc đáo.

Cao nguyên Kon Hà Nừng thuộc tỉnh Gia Lai được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 9/2021

Khách du lịch đến Gia Lai sẽ không có cảm giác nhàm chán khi một chuyến đi có thể tận hưởng hai trải nghiệm: du lịch biển và du lịch cao nguyên.

Phố biển Quy Nhơn của Gia Lai có bãi biển độc đáo nhất thế giới mang hình "vầng trăng khuyết" mê hoặc, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm với các hoạt động vô cùng được yêu thích như nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam (Eo Gió- Nhơn Lý), các dịch vụ du lịch biển sang trọng, các kỳ nghỉ riêng tư, các sân golf đẳng cấp khu vực và thế giới…

Phố núi Pleiku của Gia Lai nổi tiếng mộng mơ với những đồi cỏ hồng tuyệt đẹp, những hàng thông trăm tuổi, những mùa hoa dã quỳ, hoa cà phê làm nao nức lòng người, là điểm hẹn văn hoá, du lịch sinh thái với văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi danh di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Gia Lai cũng là một trong 5 địa phương trong cả nước sở hữu hai sân bay Pleiku và Phù Cát, trong đó, sân bay Phù Cát là điểm hẹn quen thuộc của du khách khi đến Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió…

Sân bay Phù Cát là một trong các sân bay nhộn nhịp của khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Hệ thống giao thông đường bộ tới Gia Lai cũng rất thuận tiện, trong đó cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được triển khai xây dựng nhằm gia tăng sự kết nối giữa rừng và biển của Gia Lai mới, biến Gia Lai thành điểm đến đa kết nối, nhiều giá trị.

Với những lợi thế đặc biệt này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chọn Gia Lai là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Gia Lai nói riêng, tạo nền tảng để thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm, hạ tầng và dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Báo cáo của ngành du lịch Gia Lai cho thấy, năm 2025, toàn tỉnh đón khoảng 12,4 triệu lượt khách, nằm trong nhóm 10 địa phương có lượng khách và doanh thu du lịch cao nhất cả nước. Chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, Gia Lai đã ghi nhận gần 2,2 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ; riêng khách quốc tế đạt khoảng 42.000 lượt, tăng tới 68%.

Các khu nghỉ dưỡng quốc tế như quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn - tổ hợp khách sạn, biệt thự biển, sân golf và trung tâm hội nghị quy mô lớn ven biển Nhơn Lý, ghi nhận lượng khách quốc tế, đặc biệt từ Hàn Quốc, Đông Bắc Á đã và đang tăng mạnh, tới hơn 40% trong năm 2025.

Quần thể FLC Quy Nhơn - một trong những quần thể nổi tiếng của Tập đoàn FLC

Năm du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, bền vững cho du lịch địa phương. Tỉnh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 35.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2025, ưu tiên tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa, ẩm thực phong phú và con người thân thiện, gắn kết phát triển du lịch với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đặc biệt với sự sẵn sàng “vào cuộc” của các doanh nghiệp lớn, như Tập đoàn FLC, hãng hàng không Bamboo Airways, Gia Lai sẽ nhanh chóng tận dụng được thế mạnh “một cánh bay hai điểm đến”, phát huy lợi thế trong giao thương, liên kết vùng và phát triển du lịch, đón đầu toàn bộ làn sóng dịch chuyển dòng khách miền Trung – Tây Nguyên đang nổi lên mạnh mẽ.

Chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" được lựa chọn cho Năm du lịch Quốc gia 2026 nhằm truyền tải thông điệp về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa, hướng tới mục tiêu bảo tồn gắn với phát triển bền vững. Với 244 sự kiện gồm lễ hội, chương trình văn hóa, hoạt động thể thao, xúc tiến và quảng bá du lịch được kích hoạt, du lịch Gia Lai được dự báo sẽ bùng nổ, nhất là khi các đường bay, chuyến bay tới hai sân bay Phù Cát và Pleiku được mở rộng, khắc phục điểm nghẽn lâu nay về hạ tầng du lịch để Gia Lai trở thành điểm đến bùng nổ trong chu kỳ tăng trưởng mới, từ năm 2026.